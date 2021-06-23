على طريقة ليفاندوفسكي ورويس.. اللقاء الأول بين بنزيما ورونالدو في الملعب

لقطة مميزة للغاية..

لم تكن العلاقة بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما عادية أبدًا أو مجرد زمالة خلال تواجدهما سويًا في ريال مدريد، بل كانت شراكة رياضية وإنسانية من طراز رفيع قادت النادي الملكي لإنجازات لا حصر لها.

لم ينكر رونالدو يومًا كيف أن بنزيما قد ساعده في بناء الأرقام القياسية التي صنعها في ريال مدريد بأدواره التكتيكية، وحتى اللاعب الفرنسي لم يرفض فكرة أنه كان "ظلًا" للدون يساعده في المقام الأول ولا يسعى للتهديف.

منذ اللحظة التي غادر فيها رونالدو لريال مدريد وهو يبحث عن بنزيما، أو هكذا أجمع الجميع، ففي يوفنتوس لم يجد من يفرغ له المساحات أو ذلك اللاعب الذي يمتلك الإيثار ليجعل الدون في أفضل موقف للتسجيل.

ساقت الأقدار أن يجتمع رونالدو مجددًا ببنزيما، ولكن هذه المرة كخصوم وعلى الصعيد الدولي، وذلك خلال مباراة منتخب فرنسا أمام البرتغال في ختام دور المجموعات من بطولة يورو 2020.

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العلاقة الطيبة التي تجمع رونالدو ببنزيما ظهرت جليًا قبل صافرة انطلاق المباراة، حيث نظر الثنائي إلى بعضهما البعض بابتسامة، وكأن الحديث بينهما واضح، كيف سنكون أندادًا بعدما كُنّا أصدقاءً طوال تلك الفترة؟

Cristiano Ronaldo and Karim Benzema smiling at each other before KO. pic.twitter.com/R8EGtS0kLa — Deji Faremi (@deejayfaremi) June 23, 2021

أعادت لقطة الابتسامة بين رونالدو وبنزيما إلى الأذهان اللقطة الأخرى الشهيرة بين ماركو رويس وروبرت ليفاندوفسكي قبل الكلاسيكير الألماني، عندما ابتسم الأخير الذي ترك دورتموند باتجاه بايرن ميونخ، لصديقه المقرب في سيجنال إيدونا بارك.

اليوم تكرر الأمر قبل انطلاق قمة أوروبية هي تكرار لنهائي نسخة 2016 من اليورو، ووضع الثنائي فيما بعد بصميتهما على أحداث المباراة، بعدما سجل كلاهما هدفًا لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبعد نهاية الشوط، تعانق الثنائي، لقطة أخرى توضح مدى قوة العلاقة وودها، وتوضح حقًا لماذا رونالدو طالب يوفنتوس في فترة من الفترات بإيجاد بنزيما الجديد.