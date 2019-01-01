رسائل شكر من معتز هوساوي إلى الأصدقاء والجماهير والمسؤولين

الحساب الرسمي للنادي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها اللاعب في باريس أثبتت سلامته الكاملة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه معتز هوساوي لاعب النادي الأهلي السعودي رسالة شكر إلى كل الداعمين له عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة والتي غابب بسببها عن الملاعب والمشاركة مع الفريق.

وأعلن النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، سلامة لاعبه معتز هوساوي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، وذكر الحساب الرسمي للنادي أن الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها اللاعب في باريس أثبتت سلامته الكاملة.

وغرد اللاعب عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بعد صدور التقرير الطبي الذي يفيد بزوال العارض الصحي ولله الحمد أولاً وأخيراً، اود ان اقدم الشكر والعرفان لإدارة النادي الأهلي والجهاز الطبي ولجميع زملائي اللاعبين في النادي ومختلف الأندية الذين غمروني باهتمامهم وسؤالهم الدائم عني طوال فترة العلاج مقدرا لهم هذه الوقفة الأخوية".

وأضاف : "إن الاهتمام الذي وجدته من إدارة المنتخب السعودي والجهاز الطبي ومتابعتهم لمراحل علاجي كان بمثابة الدعم الحقيقي لعودتي ولله الحمد راجياً من الله العلي القدير أن أواصل مسيرتي الرياضية لتمثيل منتخب بلادي وخدمة النادي الأهلي والمساهمة في تحقيق الإنجازات، حفظ الله الجميع".

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سجّل الأهداف👇

دانييل ألكسيتش ⚽️

عثمان الحاج ⚽️

سلطان مندش ⚽️



(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/pNGHDl0Kxe — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

وأكمل : "شكرًا لجمهور النادي الأهلي المعروف بالوفاء ودعمه لي ولجميع الجماهير الرياضية التي وقفت معي بالدعاء والمؤازرة وهو أمر غير مستغرب من أبناء وطني الغالي فلهم مني الشكر والمحبة وكل كلمات العرفان والتقدير لا توفيهم داعياً الله أن أكون عند حسن ظنكم دائماً".

هوساوي شكر مسؤولي الأهلي قائلاً : "منذ مراحل علاجي الأولى كان لعضو الشرف الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وقفاته التي أحاطني بها واستفساره الدائم ولاتصالاته عظيم الأثر فقد أحاطني سموه باهتمام بالغ وحرص شديد على تخطي العارض الصحي وأعده بتقديم الأفضل وتحقيق تطلعاته لخدمة الكيان الأهلاوي".

وواصل : "غمرني سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بوافر الاهتمام ومتابعته لحالتي الصحية كان لها ابلغ الأثر في نفسي من شخصية رياضية نتشرف بها فشكراً لسموه الذي كانت كلماته التشجيعية وتحفيزه لي على قدر كبير من المسؤولية وخففت كثيراً من الأوضاع التي مررت بها".

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وأنهى : "شكراً لمعالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ الذي وجه بعلاجي فور علمه بالعارض الصحي فقد أحاطني وأسرتي بعظيم رعايته واهتمامه عندما كان رئيساً لهيئة الرياضة واستمرت متابعته لمراحل علاجي بالرغم من مسؤولياته وأجدني في غاية الامتنان لمعاليه وما قدمه لي شخصياً يمثل قمة الوفاء والمحبة".