غموض مصير ملعب الجوهرة قبل مواجهة الأهلي والهلال

الأهلي يواجه الهلال في السادس من أغسطس المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود تحرك كبير من قبل مسؤولي ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" لتجهيز المباراة للمباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا.

الأهلي يواجه الهلال في السادس من أغسطس المقبل في مواجهة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

ويخوض الراقي المباراة أمام الزعيم على ملعب الأول، مدينة الملك عبدالله في جدة "الجوهرة المشعة"، لذلك يحاول المسؤولين تجهيز الملعب في أسرع وقت.

التقارير أشارت إلى وجود تخوف من عدم جاهزية أرضية الملعب بعدما أقيم عليها بطولة المصارعة الحرة في الأيام الماضية.

كاريلو عبر إنستقرام "العودة إلى العائلة💙"



(📸: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/2Pjtutrqou — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

ومن المنتظر أن تتضح الأيام القادمة إمكانية تجهيز أرضية الملعب بالشكل المطلوب أو عدم أهليتها للعب مباراة كرة قدم.

وأنهت التقارير لتشير إلى أنه في حالة عدم تجهيز الملعب، فقد يُطرح اقتراح نقل اللقاء المرتقب لملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية «الشرائع» بمكة المكرمة.