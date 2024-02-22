"معاقبة روبرتو مانشيني وإلغاء إيقاف العقيدي مع النصر" .. الآسيوي يحسمها رسميًا

مفاجآت كبرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم..

فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، في عقوبة إيقاف النجم الشاب نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

لجنة الاحتراف السعودية أوقفت العقيدي "5 أشهر"؛ على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، في معسكر كأس أمم آسيا "قطر 2023".

وحسب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، تم "تعميم" عقوبة حارس المرمى الشاب، في كافة المسابقات المحلية والخارجية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. الأمير أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعميم عقوبة نواف العقيدي، في بطولاته القارية.

وقال: "الاتحاد الآسيوي أعلن آخر عقوباته الانضباطية بتاريخ (20 فبراير 2024)؛ والتي خلت من الموافقة على تعميم عقوبة العقيدي.. مما يعني أنه مؤهل قانونيًا للمشاركة في دوري الأبطال مع نادي النصر".

وكشف أحمد الأمير، عن أن عقوبات الاتحاد القاري للعبة؛ شملت المدرب مانشيني، وثنائي الهلال والشباب صالح الشهري وعبد الله رديف، بالإضافة إلى منتخب السعودية الأول.