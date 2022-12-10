معادلًا بدر المطوع.. رونالدو عميدًا للاعبي العالم

رونالدو يستمر في تحقيق الأرقام القياسية

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم التاريخي لبدر المطوع ويصبح بذلك عميد لاعبي العالم بالمشاركة مع اللاعب الكويتي.

رونالدو وصل إلى 196 مشاركة مع المنتخب البرتغالي من خلال مشاركته بديلًا في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ولدى رونالدو فرصة كبيرة في تخطي هذا الرقم في قادم الأيام حيث أن بإمكانه تحقيق مشاركات دولية أكثر مع البرتغال.

كما أن بدر يحظى بنفس الفرصة حيث لا يزال بإمكانه المشاركة مع المنتخب الكويتي ومنافسة رونالدو على رقمه التاريخي.

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جدير بالذكر أن المنتخب المغربي لا يزال متقدمًا على البرتغال وبإمكانه إخراج الفريق الأوروبي من كأس العالم ومنع رونالدو من تخطي الرقم في الوقت الحالي.