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من هو عميد لاعبي العالم؟ أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية

مصعب صلاح
مصعب صلاح
2:15 م غرينتش+2 8‏/12‏/2022
Bader Al-Mutawa Ahmed Hassan Cristiano Ronaldo GFX
تعرف على عميد لاعبي العالم الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ

يعد اللعب لصالح المنتخب الوطني أحد أهم تطلعات نجوم كرة القدم في العالم، فكل لاعب يقاتل مع فريقه ليثبت أحقيته باللعب دوليًا.

ويبحث كل لاعب عن تحقيق لقب مع منتخب بلاده، ويحاول طوال مسيرته أن يثبت أحقيته بالاستدعاء الدولي في البطولات الرسمية وللمباريات الودية.

وبين هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم استطاعوا الحفاظ على التواجد مع منتخبات بلادهم لسنوات طويلة ليصلوا إلى أرقام كبيرة على مستوى عدد المشاركات الدولية.

أصبح النجم الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم كأكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده أمام الأردن، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

المطوع تحصل على اللقب في العام الماضي، لكنّه خسر المنافسة لصالح الماليزي تشن آن سو الذي يمتلك 195 مباراة دولية، إلا أنّ بدر عادل الرقم أمام نيبال ثم يتجاوزه لاحقًا أمام الأردن.

وفي التقرير الآتي، نستعرض قائمة الأكثر مشاركة دوليًا مع منتخبات بلادهم عبر التاريخ.

من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم؟

كم عمر بدر المطوع؟

بدر المطوع من مواليد مدينة الكويت يوم 10 يناير 1985 ويبلغ من العمر 37 عامًا.

ولعب المطوع أول مباراة مع الأزرق في 4 سبتمبر 2003 أي أنّه يقترب من عامه الـ19 رفقة منتخب بلاده.

من هو عميد لاعبي العالم؟

انفرد بدر المطوع باللقب بعد الوصول إلى 196 مباراة دولية يليه الماليزي تشن آن سو بواقع 195 مباراة ثم كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، والذي لعب أيضًا 195 مباراة دولية.

ومن مصر هناك أحمد حسن الذي لعب 184 مباراة دولية يليه أحمد مبارك من عمان بواقع 183 مباراة.

قائمة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ:

الترتيب

اللاعب

المنتخب

عدد المباريات الدولية

1

بدر المطوع

الكويت

196

2

تشن آن سو

ماليزيا

195

3

كريستيانو رونالدو

البرتغال

195

4

أحمد حسن

مصر

184

5

أحمد مبارك

عمان

183

6

سيرخيو راموس

إسبانيا

180

7أندريس جواردادوالمكسيك179
8

محمد الدعيع

السعودية

178

9

كلاوديو سواريز

المكسيك

177

10

جانلويجي بوفون

إيطاليا

176

11

ماينور فيجويروا

هندوراس

175

12

عامر شفيع

الأردن

173

13حسن الهيدوسقطر172
14

حسام حسن

مصر

170

15ليونيل ميسيالأرجنتين169

16

إيفان هورتادو

الإكوادور

168

17

إيكر كاسياس

إسبانيا

167

18

فيتالييس أستافييفس

لاتفيا

166

19

كوبي جونز

الولايات المتحدة الأمريكية

164

20

شكور صالح

ماليزيا

163

=20

محمد الخليوي

السعودية

163

=22

عدنان الطلياني

الإمارات العربية المتحدة

161

=22

دييجو جودين

أوروجواي

161
24

عصام الحضري

مصر

159

=24لوكا مودريتشكرواتيا159
26

مارتين ريم

إستونيا

157

27

سامي الجابر

السعودية

156

=27سيد جعفرالبحرين156
29سيلسو بورخيسكوستاريكا155
=29

لاندون دونوفان

الولايات المتحدة الأميكية

155

31

ياسوهيتو إندو

اليابان

152

=31جاري ميديلتشيلي152
=31أليكسيس سانشيزتشيلي152
34فوزي بشيرعمان151

=35

مايكل برادلي

الولايات المتحدة الأمريكية

150

=35

لوثار ماتيوس

ألمانيا

150

37

سلمان عيسى

البحرين

149

=38

يونج شيمودزي

مالاوي

149

=38

جواد نكونام

إيران

149

=38

باولو دا سيلفا

باراجواي

148

=38

علي دائي

إيران

148

=38

يونس محمود

العراق

148

=38

رافائيل ماركيز

المكسيك

148

44

خافيير ماسكيرانو

الأرجنتين

147

=45

بافل باردو

المكسيك

146

=45

دانييل بينيت

سنغافورة

146

=45

روبي كين

جمهورية أيرلندا

146

=45

جواو موتينيو

البرتغال

146

=45

كونستانتين فاسيلييف

إستونيا146

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