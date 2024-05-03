"مطلوب في النصر!" .. الاتحاد يحسم مستقبل نجمه أخيرًا

تطورات سوق الانتقالات الصيفية..

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حسم الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الجدل المُثار حوله، في الأيام الماضية.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع المنافسة على جميع الألقاب، مع احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، أوصى بلانيس، بالإضافة إلى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد الاتحادي، مجلس إدارة النادي، بـ"تمديد" إعارة حامد الغامدي، متوسط ميدان الفريق الأول؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2025.

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الصحيفة كشفت عن أن المدير الرياضي الإسباني وجاياردو، معجبان كثيرًا بالإمكانيات الفنية للغامدي؛ على الرغم من أنه لم يلعب سوى 36 دقيقة فقط، منذ الانضمام إلى الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قادمًا من الاتفاق "معارًا".

ويُعاني متوسط الميدان الشاب، من إصابة على مستوى العضلة الضامة؛ منعته من المشاركة مع الفريق الاتحادي، طوال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بعض التقارير، زعمت أن نادي النصر يرغب في "شراء" عقد حامد الغامدي من الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي القادم، في الوقت الذي كان هناك شك داخل الاتحاد، بشأن مستقبل اللاعب؛ بسبب إصاباته المتكررة.

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