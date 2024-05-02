مهمة صعبة أمام الاتحاد .. عرض عاصمي لخطف ثلاثي العميد

الثلاثي من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموسم

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كشف الصحفي منار شاهين عن محاولة نادٍ عاصمي خطف ثلاثي الاتحاد المتألق معه منذ انضم إليه خلال يناير الماضي.

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الاتحاد كان قد تعاقد مع الثلاثي، سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي، بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع حق الشراء نهائيًا نهاية الموسم، وتنتهي فعالية بند تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي بداية يونيو القادم.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أفادت أن حامل لقب الدوري السعودي قرر بالفعل شراء الموسى وأحمد الغامدي نهائيًا لاقتناع الجميع بمستواهما وقدرتهما على الإضافة للفريق الموسم القادم، فيما سيتم تحديد موقف حامد الغامدي في الجولات الأخيرة قبل نهاية الموسم.

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شاهين أوضح أن أحد أندية العاصمة، دون أن يذكر اسمه، تقدم بعرض مغرٍ جدًا للاتفاق لشراء اللاعبين الثلاثة مقابل مبلغ مالي و3 لاعبين سعوديين بالإعارة أو الانتقال النهائي، مشيرًا إلى أن فريق النواخذة رفض العرض بسبب قدرة الاتحاد تفعيل البند الموجود في عقد الإعارة وضمهم نهائيًا قبل نهاية الشهر الجاري.

هذا الأمر سيجعل من مهمة الاتحاد محاولة التفاوض مع الاتفاق لتخفيض السعر المنصوص عليه مقابل حق الشراء، والذي يصل للثلاثي معًا إلى 110 مليون ريال سعودي تقريبًا، صعبة جدًا جدًا، إذ إن تردده في حسم قراره وعدم تفعيل البند في الوقت المحدد سيعني خسارته للاعبين لصالح أحد أندية الهلال أو النصر أو الشباب.

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