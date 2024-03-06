بعد مطالب سجنه وإبعاده عن ريال مدريد .. أنشيلوتي يتحدى قرار المدعي العام برد حاسم!

أول رد من مدرب ريال مدريد بعد مطالب المدعي العام بسجنه لأكثر من أربع سنوات..

علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد، الذي صدر أمس الأربعاء، ويهدد المدرب الإيطالي بالسجن لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "المدعي العام في مدريد طالب بسجن أنشيلوتي 4 سنوات و9 أشهر بتهمة الاحتيال الضريبي خلال عامي 2014 و2015".

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو" الإسبانية: "نعم علمت بالأمر، إنها قصة قديمة بدأت منذ 8 سنوات".

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وأضاف مدرب ريال مدريد: "النيابة تخطئ في اعتقادها. لقد دفعت الغرامة في هذه القضية. وأنا مقتنع تمامًا بصحة موقفي، وأنني بريء".

وكان بيان مكتب المدعي العام، قد أكد أن "أنشيلوتي أخفى الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصور خلال تلك الفترة (2014-2015)، وحوّله إلى خارج إسبانيا عبر شبكة معقدة من الشركات والصناديق".

وانتهى البيان إلى أن "مدرب ريال مدريد قدّم إقرارات الدخل الشخصي، لكنّها تضمنت فقط الراتب والمكافآت، دون أي إشارة إلى حقوق الصور".