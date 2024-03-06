"جريمة وقعت قبل 10 سنوات".. أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات و9 أشهر!

هل يسقط المدرب الإيطالي في قبضة المدعي العام؟

يواجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر، حسب بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "المدعي العام في مدريد طالب بسجن أنشيلوتي 4 سنوات و9 أشهر بتهمة الاحتيال الضريبي خلال عامي 2014 و2015".

ونقلت الصحيفة عن بيان مكتب المدعي العام، والذي جاء فيه أن "أنشيلوتي أخفى الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصورة خلال تلك الفترة (2014-2015)، وحوّله إلى خارج إسبانيا عبر شبكة معقدة من الشركات والصناديق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن "المدرب الإيطالي استهدف التعتيم في مواجهة الخزانة العامة الإسبانية وإخفاء المستفيد الحقيقي من الدخل من حقوق الصورة، بحيث لا يضطر هو أو أي من الشركات المذكورة إلى دفع الضرائب".

وانتهى البيان إلى أن "مدرب ريال مدريد قدّم إقرارات الدخل الشخصي، لكنّها تضمنت فقط الراتب والمكافآت، دون أي إشارة إلى حقوق الصورة".