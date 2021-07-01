مطالبات للنصر بضم ميسي وآل معمر يتفاعل!

جماهير النصر تطلب التعاقد مع ميسي

تفاعل مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، مع مطالبات جماهير ناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وأصبح ميسي لاعبًا حرًا، بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني، وهو ما دفع بعض جماهير النصر بمطالبة إدارة ناديه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

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وعلق محمد بن بعد العزيز الشتوي، عضو مجلس إدارة نادي النصر، على الخبر الذي يفيد بأن ميسي أصبح لاعبًا حرًا، مشيرًا لمسلي آل معمر رئيس النصر، ناشرًا فيديو غنائي، مطالبًا بالتعاقد مع ميسي.

وعلى الفور رد مسلي آل معمر على عضو مجلس إدارة النصر قائلًا: "تصرف يا أبو عبد العزيز، ما دامك مسؤول عن التعاقدات في النصر".

وتفاعل المتابعون مع رئيس نادي النصر، حيث سخر البعض من ما قاله مسلي آل معمر، والبعض الآخر يرى أنه لاعب لن يفيد العالمي بشيء إذا انضم له.

انضمام ميسي إلى أي فريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يعد أمرًا شبه مستحيل، خاصة على الجانب المادي، كما أنه يمتلك الكثير من العروض الأوربية الضخمة.