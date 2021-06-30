رسميًا .. ميسي لم يعد لاعبًا لبرشلونة

برشلونة يتعين الآن عليه "التعاقد" مع ميسي!

بانطلاق يوم 1 يوليو 2021، انتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بصورة رسمية، وأصبح يحق له التوقيع والانتقال إلى أي نادٍ آخر بصورة مجانية.

عقد البرغوث الذي جدده في صيف 2017 كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2021، ولا تزال مفاوضات التجديد مع النادي الكتالوني سارية حتى الآن.

النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على توقيع ميسي كان باريس سان جيرمان، مع إمكانية انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.

هل يجدد ميسي عقده مع برشلونة؟

ووفقًا لكل وسائل الإعلام الإسبانية، فإن ليونيل ميسي أقرب للتجديد لبرشلونة عن الرحيل إلى أي وجهة أخرى.

صاحب الـ33 عامًا في سبيل البقاء مع برشلونة وافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الحرج في كامب نو.

كل ما كان يهم ميسي هو وجود مشروع رياضي قوي، وهو ما نجح الرئيس جوان لابورتا في إقناعه به بالفترة الماضية.

ووجبت الإشارة إلى أن ميسي سيكون بمثابة "صفقة جديدة" لبرشلونة لا تجديد للعقد القديم باعتبار أن العقد قد انتهى بالفعل.

كم مدة عقد ميسي الجديد مع برشلونة؟

الأنباء تشير إلى أن ميسي سيبقى لاعبًا في برشلونة لمدة عامين إضافيين، على أن يرحل بعد ذلك ولكن خارج قارة أوروبا.

سيلعب ميسي آخر سنوات مسيرته الكروية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت سيكون سفيرًا للبرسا هناك.

وبمجرد اعتزاله ممارسة كرة القدم، يعود ميسي مرة أخرى إلى برشلونة ولكن في دور إداري.

ما سبب الحيرة حول مستقبل ليونيل ميسي وبرشلونة؟

يشار إلى أن ميسي في صيف 2020 طلب برشلونة بالسماح له بمغادرة النادي، على إثر غضبه من إدارة الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

ميسي أراد حينها الرحيل مجانًا وتمسكت إدارة برشلونة بالشرط الجزائي في عقده، وفي النهاية آثر الأرجنتيني البقاء حتى لا يدخل المحاكم أمام النادي الذي صنع أسطورته.

خلال الموسم الماضي، عاش برشلونة لحظات من التألق والانهيار، وفي النهاية حقق لقب كأس الملك مع احتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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