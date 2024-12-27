بعد مطاردة 3 أندية .. مختار علي يفاجئ إدارة النصر بقراره قبل ميركاتو يناير

العروض تنهال على لاعب النصر..

اتخذ مختار علي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي النصر، قراره بشأن البقاء أو الرحيل عن قلعة العالمي، خلال موسم الميركاتو الشتوي، وذلك بعدما دخل في حسابات عدد من أندية دوري روشن السعودي.

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وذكرت تقارير صحفية بأن مختار علي يعد محل اهتمام ثلاثة أندية في دوري روشن، وهم القادسية والاتفاق والشباب، علمًا بأن اللاعب سيدخل الفترة الحرة في يناير، لتصبح له حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

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وقالت صحيفة "الرياضية" إن مختار علي، عرض على إدارة النصر، التنازل عن المدة المتبقية في عقده، بواقع 6 شهور، من أجل توقيع مخالصة مالية، والرحيل عن صفوف الأصفر في الانتقالات الشتوية، وهو الأمر الذي سيوفر مبلغ 3 ملايين ريال.

وأبدى مختار استياءه من قلة دقائق المشاركة مع النصر، في الفترة الماضية، الأمر الذي دفعه لرفض تجديد عقده، بجانب عدم رضاه عن مزايا العرض الجديد.

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وشارك مختار علي في 10 مباريات مع النصر خلال الموسم الجاري، بإجمالي 171 دقيقة، أي ما يعادل أقل من مباراتين، حيث خاض 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراتين بكأس الدرعية للسوبر، وثلاثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.