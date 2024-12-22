في انتظار الفترة الحرة .. 3 أندية سعودية تتسابق على توقيع مختار علي من النصر

لعب 171 دقيقة مع النصر..

تشهد صفوف فريق الكرة بنادي النصر، دخول عدد من اللاعبين للفترة الحرة، بدءًا من مطلع يناير المُقبل، حيث تنطلق فترة الانتقالات الشتوية، بين المحليين والأجانب، أبرزها قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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لاعب آخر في صفوف النصر، يستعد لدخول آخر 6 شهور في عقده، وهو مختار علي، وسط اهتمام من عدة أندية للحصول على توقيعه بعد دخول الفترة الحرة.

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وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مختار علي، بات محل اهتمام ثلاثة أندية في دوري روشن، وهم القادسية والاتفاق والشباب، علمًا بأن لاعب النصر يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر، دون العودة لإدارة ناديه، بعد دخول الفترة الحرة.

وتطمح الأندية الثلاثة في ضم لاعب النصر بشكل حر، كما يرغب مختار علي في الانتقال كصفقة انتقال حر، من أجل ضمان حرية اختيار وجهته المُقبلة، بعيدًا عن قيود التعاقد.

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وشارك مختار علي في 10 مباريات مع النصر، منذ بداية الموسم الجاري، في جميع المسابقات، بإجمالي 171 دقيقة، حيث لعب 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقاءين في كأس الدرعية للسوبر، وثلاثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.