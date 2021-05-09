بعد بكائه متأثرًا .. تفاصيل إصابة مصطفى محمد أمام بشكتاش

اللاعب نزل بديلًا، لكنه خرج بعد دقائق

أثار المهاجم المصري مصطفى محمد؛ محترف جلطة سراي التركي، قلق جماهيره أمس السبت، بعدما سقط مصابًا خلال مواجهة بشكتاش، خاصةً وأنه لم يستطع استكمال المباراة وانهمر في البكاء.

اللاعب نزل بديلًا في الشوط الثاني بعد مرور 20 دقيقة، لكن بعد دقائق من نزوله، أصيب في كرة مشتركة، وما أثار القلق بصورة أكبر أنه خرج محمولًا من رجال الإسعاف.

ما هي إصابة مصطفى محمد؟

ووفقًا للإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" فإن إصابة مصطفى عبارة عن كدمة بسيطة في الكاحل، وليست إصابة كبيرة كما بدى عبر الشاشات.

وأشار الإعلامي إلى أن المهاجم المصري سيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الأيام المقبلة، لتحديد مدة غيابه، موضحًا أنه في أسوأ الظروف إذا غاب عن المباراة المقبلة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، فإنه سيلحق بالمباراة التالية.

سوء الحظ يلاحق مصطفى محمد:

بعد بداية رائعة لصاحب الـ23 عامًا مع فريق الأحمر والأصفر، سجل بها ستة أهداف خلال ست مباريات بالدوري والكأس، يطارده سوء الحظ في المباريات الأخيرة..

البداية كانت في مواجهة أنقرة جودجو، بالجولة 28 من الدوري التركي، وقتما تلقى البطاقة الحمراء بالدقيقة 57، وتم إيقافه في المباراة التالية، بعدها عاد اللاعب وشارك في 4 مباريات، لكن أصيب بعدها بفيروس كورونا.

إصابة مصطفى بكورونا أبعدته عن الملاعب مباراتين بأبريل الماضي، ثم عاد من جديد ليسجل هدف وحيد في الأربع مباريات الأخيرة، قبل إصابة الأمس.

هل يستمر مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

تألق مصطفى محمد مع الفريق التركي دفع فاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، لطلب شرائه نهائيًا من نادي الزمالك، قبل نهاية فترة الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

اللاعب كان قد انضم لجلطة سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 4 مليون دولار، بشرط تفعيله في موعد أقصاه ديسمبر المقبل.

ماذا قدم المهاجم المصري مع الفريق التركي؟

15 مباراة هي حصيلة مشاركة مصطفى مع جلطة سراي، سجل خلالها سبعة أهداف، منها 4 في أول أربع مباريات على التوالي، ليصبح أول مهاجم مصري يسجل هذا العدد تواليًا.

وكان مصطفى قد سجل هدفين في مباراة واحدة أمام أرزوروم سبور في الجولة الـ27 من الدوري المحلي.

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