مصطفى محمد: أطالب الزمالك بالوضوح معي .. والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى

مهاجم الزمالك يتحدث عن العروض التي وصلت له.

أكد مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، على أنه لم يتمرد على ناديه، متحدثًا عن سبب تمسكه بالاحتراف الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مصطفى قال خلال تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "الزمالك قام بإعارتي مرتين ووافقت، وقرر إعادتي وكنت سعيدًا للغاية لأنها كانت رغبتي، ثم تلقيت عرضًا من فنربخشه التركي، ورفضته، رغم أنه كان أضعاف ما أحصل عليه من القلعة البيضاء، لأن بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت حلمي".

مهاجم الزمالك تابع: "بعدها وصلني عرضًا من أنطاليا سبور ورفضته ولم أفتعل أي مشكلة، وبعدها حصلت على وعد أمام العالم من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بأنني سأحترف بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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محمد واصل: "بعدما تولى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك المهمة، جلست معه وقال لي أنه جاء بسببي ولاعبين آخرين، ووعدني بالمساعدة في الاحتراف بعد البطولة، فما الجديد الآن؟".

واستطرد قائلًا: "أقول لجماهير الزمالك أنني أبلغ من العمر 24 عامًا الآن، والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى، وقد تؤجل الأولمبياد وقد لا أكون موفقًا بها".

واختتم مصطفى محمد تصريحاته قائلًا: "أطالب إدارة نادي الزمالك الحالية بالوضوح معي، وطلبوا مبلغ معين لرحيلي وجلبته بالفعل، إما يوافقوا عليه ويسمحوا لي بالاحتراف، أو يخبروني بأن الملف مغلق ورحيلي مرفوض، وسأستمر مع الفريق".

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وتلقى مصطفى محمد عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي تقدم بعرض 4.5 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم.