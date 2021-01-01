بيان ناري من الزمالك: نرفض أي عروض مقدمة للاعبين في الوقت الحالي

الزمالك يرفض العروض المقدمة للاعبيه

أصدر نادي الزمالك المصري، بيانًا شديد اللهجة بسبب العروض المقدمة للاعبيه من قبل بعض وكلاء اللاعبين مؤخرًا.

وكان الزمالك تلقى عروضًا لرحيل مصطفى محمد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، ولكن رفضت اللجنة التي تدير أعمال الفريق.

جاء البيان على النحو التالي: " تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك".

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وأضاف البيان: "وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضي عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك".

وتابع: "لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظًا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير".

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي للحفاظ على القوام الأساسي لفريقه خلال المرحلة المقبلة، من أجل تفادي هدم الفريق الذي أصبح بين الأقوى في إفريقيا.