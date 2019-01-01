هاني رمزي: إصابة جنش أصابت الجميع بالحزن

حارس مرمى المنتخب المصري تعرض لقطع في وتر أكيلس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" أصابت الجميع بالحزن، مشيدًا باللاعب والتزامه وأخلاقه.

وكان حارس مرمى الفراعنة والزمالك قد تعرض لإصابة في مران أمس الجمعة، أظهرت الفحوصات الطبية فيما بعد أنها قطع في وتر أكيلس، مما أنهى مسيرته مع مصر في كأس أمم أفريقيا ومن المتوقع أن يُبعده 6 أشهر عن الملاعب.

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وقال رمزي في تصريحات تلفزية "إصابة جنش أصابتنا بالحزن الشديد، هو لاعب متميز جدًا على الصعيد الفني والأخلاقي وسنفتقده كثيرًا، نتمنى له العودة السريعة للملاعب".

وأوضح المدرب العام أن جنش سيُسافر لإجراء العملية الجراحية المطلوبة في ألمانيا، وأن طبيب المنتخب وضع قدمه في جبيرة مؤقتًا وحتى إنهاء جميع إجراءات سفره.

وكان المنتخب المصري المتوج بالبطولة 7 مرات قد ضمن تأهله لدور الـ16 من كأس أفريقيا 2019 بانتصاره على الكونغو بهدفين دون رد، وقبل مباراته الثالثة في دور المجموعات وستكون أمام أوغندا مساء الأحد القادم.