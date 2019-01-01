زيمبابوي تعلن حل الأزمة بين اللاعبين والاتحاد

اللاعبون هددوا بعدم استكمال أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم أن الأزمة مع لاعبي المنتخب الوطني تم حلها وسيستكمل الفريق مشواره في أمم أفريقيا.

وهدد لاعبو المنتخب بالانسحاب في حال عدم دفع الاتحاد مبلغ 12.5 ألف دولار لكل لاعب مكافأة المشاركة بالبطولة.

وذكر رئيس البعثة في حوار مع "زا هيرالد": "كأي مفاوضات، الموقف يتغير كثيراً، توصلنا لاتفاق لدفع مبلغ يرضي اللاعبين".

وأكمل: "دفعنا مبلغ 2500 دولار لكل لاعب أمس، وتم التأكيد على تلقيهم بقية المبلغ، نحن لسنا الفريق الوحيد الذي يمر بأزمة مشابهة".

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واختتم: "نحترم لاعبي الفريق، وسنعمل على توفير كل السبل ليقدموا مباراة مهمة الأحد لنفوز ونصنع التاريخ".

زيمبابوي تلعب الأحد أمام الكونجو الديموقراطية، والانتصار قد يمنح الفريق بطاقة العبور لدور الستة عشر.

وتملك زيمبابوي نقطة وحيدة من تعادل مع أوغندا، مقابل أربعة للأخيرة، وست نقاط للمتصدر مصر، ولا شيء للمتذيل الكونجو.