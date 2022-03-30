مصر تشكو السنغال .. ومصدر بالكاف يكشف العقوبات المنتظرة

لن يقف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، صامتًا أمام ما تعرضت له بعثة المنتخب الوطني، في السنغال، ليلة الأمس.

ماذا حدث بالسنغال؟

بالأمس، حل الفراعنة ضيوفًا على السنغاليين، بالعاصمة داكار، ضمن إياب المباراة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المباراة انتهت لصالح أصحاب الأرض بفضل ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتقدم السنغال 1-0، وكانت مصر قد فازت في الذهاب 1-0 أيضًا.

جماهير السنغال حضرت إلى الملعب قبل خمس ساعات تقريبًا من المباراة، وطوال اللقاء أمطرت لاعبي مصر بزجاجات المياة والسباب واللافتات غير اللائقة.

هذا بخلاف ما حدث فور وصول البعثة إلى السنغال، إذ قام الجمهور بسب عدد من اللاعبين، على رأسهم محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

مصر تشكو السنغال:

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي، تقدمه بشكوى ضد السنغال، أمام الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا"، على إثر الأحداث التي وقعت قبل المباراة.

وأوضح بيان الاتحاد المصري أن الجمهور السنغالي قام بإلقاء الحجارة على اللاعبين أثناء عمليات الإحماء، بجانب ما تعرضت له حافلة البعثة المصرية من اعتداءات وتهشيم للزجاج، مما أسفر عن بعض الإصابات والجروح.

ما هي العقوبات المنتظرة؟

بحسب موقع "في الجول" المصري فإن مصدر بالاتحاد الإفريقي أكد أن الشكوى تم رفعها إلى الاتحاد الدولي، كونه المسؤول عن مباريات التصفيات.

وأشار المصدر إلى أنه حال ثبوت المخالفات فإنه من المنتظر أن يتم توقيع عقوبة مالية على السنغال مع حرمانها من جماهيرها لعدد من المباريات على أرضها.

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