مشكلة في القلب تنقل كومان للمستشفى

تحسن طفيف في حالة قائد المنتخب الهولندي

دخل رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، إحدى المستشفيات في مدينة أمستردام، بعد تعرضه لمشكلة في القلب خلال الساعات القليلة الماضية.

صاحب الـ57 سنة يعمل كمدرب لهولندا منذ 2018، بعدما قضى مسيرة طويلة مع الطواحين خلال ممارسته كرة القدم كلاعب، وظهر بـ78 مباراة دولية.

روب يانسن وكيل أعمال كومان، كشف عن دخوله المستشفى في مدينة أمستردام، اليوم الأحد، بعد معاناته من مشاكل في القلب.

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وخضع كومان لقسطرة قلبية فور دخوله المستشفى تحت رعاية الأطباء، ويُقال أن حالته الآن مستقرة ولا توجد خطورة بالغة على حياته.

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ومن جانبها قالت صحيفة "دي تيلجراف" الهولندية، أن مساعدة الأطباء السريعة ساهمت بشكل كبير في تحسن طفيف بحالة كومان، لكن الحالة تبدو مقلقة للهولندي وزوجته بشكل عام.

يذكر أن كومان كان من المقرر قيادته هولندا في نهائيات يورو 2020 هذا الصيف، قبل تأجيلها للعام القادم بسبب فيروس كورونا، وارتبط كذلك بالانتقال لتدريب برشلونة.