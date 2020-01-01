مشكلة سيرفرات فيفا 20: ماذا تفعل عندما تتعطل أو تكون بطيئة وما السبب؟

ما هي مشكلة سيرفرات فيفا 20؟ وماذا تفعل لحل هذه المشكلة؟ وكم من الوقت يستمر انقطاع الخدمة وكيف يمكنك الحصول على اتصال أفضل للعب FIFA 20؟

إحدى الشكاوى الشائعة للعديد من لاعبي FIFA 20 هي إلقاء اللوم على الاتصال أو خوادم EA بدلاً من قدرتهم على اللعبة. في بعض الأحيان يكون خصمك أفضل منك، ليس من المؤامرة ضمان الخسارة.

ولكن في بعض الأحيان، قد تكون في الواقع هناك مشكلات في الاتصال تسبب أن تكون اللعبة بطيئة أو حتى غير متصلة.

لماذا يحدث هذا، وكم من الوقت يستمر انقطاع الخدمة وكيف يمكنك الحصول على اتصال أفضل للعب فيفا 20؟

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ما هي مشاكل سيرفرات فيفا 20؟

يمكن أن تتعطل سيرفرات فيفا 20 لعدد من الأسباب مثل الصيانة المجدولة بالإضافة إلى الانقطاعات غير المتوقعة.

عندما تكون الخوادم معطلة، لا تتوفر الميزات عبر الإنترنت بما في ذلك المواسم عبر الإنترنت وتحديثات قاعدة البيانات وفيفا آلتيميت تيم

تتأثر جميع أقسام FUT بتعطل السيرفرات، حتى Squad Battles والمباريات الودية غير المتصلة حيث تستخدم الخدمة السيرفر لرؤية وإدارة تشكيلتك.

في حالات نادرة، تمت إزالة الخوادم من قِبل القراصنة باستخدام هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS).

تضع هجمات DDoS هذه ضغطًا كبيرًا على السيرفرات ولا يمكنها التعامل مع الحمل الزائد، مما يتسبب في توقف العمل.

مشكلات الاتصال هي مشكلة منفصلة تتعلق بصيانة الخادم وتعرض رسالة خطأ مختلفة في FIFA 20. هذه هي المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها لاعبو فيفا 20 وتؤدي إلى قطع الاتصال أثناء المباريات.

يحدث هذا بسبب وجود مشكلة في الاتصال بالإنترنت في مكان ما بين وحدة التحكم الخاصة بك ووحدة التحكم الخاصة بخصمك، ويمكن أن يكون سببها اتصالك بالإنترنت أو اتصالهم أو الاتصال بخوادم EA.

ما مدة تعطل سيرفرات فيفا 20؟

عندما تخضع سيرفرات FIFA 20 للصيانة المجدولة ، عادة ما تعلن EA Sports عن المدة التي سيستغرقها العطل في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

يمكن أن تستمر الصيانة المجدولة في أي مكان من نصف ساعة إلى ثلاث أو أربع ساعات، لكن EA عادة ما تحاول إجراء هذا العمل خلال ساعات الليل حتى تقل إزعاج اللاعبين.

يتم تعطيل إنشاء المباراة قبل نصف ساعة من أي صيانة مجدولة لضمان عدم تأثر أي ألعاب قيد التقدم بالصيانة.

يمكن أن تؤدي هجمات DDoS التي تتسبب في تعطل السيرفر في بعض الأحيان إلى شل الخادم لساعات حيث تحاول EA إعادة اتصال السيرفر بالإنترنت وإيقاف أي هجمات أخرى من الحدوث.

عندما يحدث هذا ، تقدم الشركة عادةً تحديثات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها اعتذارًا عن الإزعاج وتتيح للاعبين معرفة مدى تقدم إجراءات الأمان.

ما هي أسباب بطء سيرفرات فيفا 20؟

4th time this weekend amazing @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/XXJM3sKe7M — Samir Nasri Official (@SamNasri19) May 3, 2020

هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر أو قطع اتصال فيفا 20 عندما تلعب مباريات عبر الإنترنت.

قد تكافح السيرفرات لمواكبة حجم اللاعبين ، والذي من المرجح أن يحدث خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما يعمل أبطال FUT وتسبب في عدد أكبر من المباريات غير المتصلة أثناء وباء فيروس كورونا عندما كان هناك الكثير من الناس يلعبون في المنزل.

يحدث تقطيع في المباريات وتأخير في الدخول بسبب مشكلة في الاتصال بينك وبين خصمك.

بعد توقف قصير ، يمكن أن تسرع اللعبة حيث يتم إرسال البيانات وتلقيها من قبل كل لاعب.

يُعرف هذا بتأخر التسريع في مجتمع FIFA. تأخير الأمر أو تأخير الإدخال هو عندما تضغط على زر ولكن تستغرق اللعبة وقتًا أطول من المعتاد للتعرف على التمرير أو اللقطة أو المعالجة.

غالبًا ما يكون السبب في ذلك هو مشكلة في الإنترنت، ولكن هناك حلول لمحاولة تسريع اتصالك. الحل الأكثر فاعلية للتأخير في FIFA 20 هو التأكد من أنك متصل بشبكة سلكية بدلاً من اتصال لاسلكي عن طريق توصيل وحدة التحكم الخاصة بك بجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام كابل إيثرنت.

هناك طرق أخرى لتحسين اتصال وحدة التحكم الخاصة بك وهي استخدام اتصال IPv4 ، أو تعيين عنوان IP ثابت، أو فتح منافذ الشبكة، أو التغيير إلى نوع NAT مفتوح، أو ببساطة إيقاف تشغيله وإعادة تشغيله مرة أخرى.

يمكنك تغيير اتصالك من IPv6 إلى IPv4 في إعدادات المودم باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بينما يتطلب تعيين عنوان IP ثابت استخدام كل من وحدة التحكم الخاصة بك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً.

يتطلب فتح منافذ الشبكة أيضًا تسجيل الدخول إلى المودم، بينما يتم تغيير أنواع NAT مباشرة في وحدة التحكم الخاصة بك.