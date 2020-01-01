فيفا 20: ما هي عقوبات خسارة رهان من صديقك؟

قد تكون مستعدًا لتضع أموالك أينما تشاء، ولكن ماذا عن كرامتك؟ إليك مجموعة من العقوبات التي ستطبقها إذا خسرت خسارة مذلة من صديقك في فيفا 20

هل فقدت رهانًا أمام رفيق؟ يمكن أن يكون الزملاء قاسيين عندما يتعلق الأمر بدفع ثمن الفشل ، ويبدو أن أقسام مجتمع فيفا كذلك.

منذ أول نسخة للعبة ، دخل مستخدميها في الرهانات مع بعضهم البعض ، حيث صمموا الغرامات التي تهدف إلى استفزاز خصومهم بأكثر طريقة مسلية يمكن أن يفكروا بها.

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لذا ، إذا كنت تلعب فيفا ١٩ أو فيفا ٢٠ بانتظام مع رفاقك ، فقد جمع جول بعضًا من "القواعد" السخيفة والمثيرة للشغب التي وضعها اللاعبون للأصدقاء.

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قواعد اعتذار فيفا - فارق الأهداف

الخسارة بخمسة أهداف

بالإضافة إلى الاتفاق المسبق على تنفيذ أي عقوبات محددة لمجرد الخسارة في مباراة فيفا 20، فإن الهزيمة بفارق خمسة أهداف يتطلب أن ينشر الخاسر حالة فيسبوك أو انستجرام للاعتذار للأصدقاء والعائلة على إحراجه لهم بسبب خسارته، ويصف بالتفصيل طريقة خسارته الجسيمة وكيف جلب العار للعبة الجميلة.

الخسارة بستة أهداف

يجب عليك أن تنادي خصمك باللقب الذي يختاره (ملك / الملكة ، عظمتك ، إلخ) ودفع تكلفة مشروب أو وجبة خفيفة من اختيارهم عند الطلب.

الخسارة بسبعة أهداف

قم بإنشاء مجموعة على فيسبوك بعنوان من اختيار الفائز - "لماذا [اسم الخاسر] سيء في الفيفا" ، على سبيل المثال - وادع قائمة أصدقائك بالكامل. يجب أن يدخل وصف المجموعة في تفاصيل الخسارة وأن يوافق عليه المنتصر.

الخسارة بثمانية أهداف

عقوبة شخصية أكثر، وهى: يجب أن تكتب خطابًا لوالدي الفائز ، موضحًا سبب تفوق ابنهم عليك في كل شيء.

الخسارة بتسعة أهداف

اتصل برقم خدمة عامة من اختيارك (استعلامات الدليل أو المكان المفضل لديك ، على سبيل المثال) وقدم الاعتذار عن خسارتك المحرجة. يجب أن تستمر المكالمة الهاتفية دقيقة واحدة على الأقل.

إذا قام الشخص الموجود على الخط الآخر بإنهاء المكالمة قبل الوصول إلى دقيقة كاملة ، فيجب الاتصال برقم جديد وتبدأ العملية من جديد حتى الانتهاء.

الخسارة ب ١٠ أهداف

باستخدام موقع ويب مخصص لبطاقات المعايدة من اختيارك ، يجب عليك إنشاء بطاقة مخصصة للمنتصر للاعتذار عن الطريقة المخزية لهزيمتك.

الخسارة ب ١١ هدفًا

اطرق باب أحد الجيران واشرح لهم كيف خذلت كل من حولك.

الخسارة بفارق ١٢ هدفًا

العب مباراتك التالية عارياً تمامًا مع صندوق اللعبة فقط كغطاء لك. إذا استطعت أن تجد الصندوق.

الخسارة بفارق ١٣ هدفًا

لسوء الحظ فارق ١٣. يمنح خصمك ١٣ دقيقة دون انقطاع للقيام بكل ما يرغب في صفحتك على فيسبوك أو انستجرام. يجب أن تبقى جميع التعديلات والمشاركات طوال المساء، مع عدم السماح بتغيير كلمة المرور.

الخسارة بفارق ١٤ هدفًا

اطبع قميص مخصص بعبارة "لقد خسرت بـ ١٤ هدفاً في فيفا إلى [اسم الفائز] لأنني فاشل" أو ما شابه. يجب ارتداء القميص في ليلة من اختيار الفائز.

الخسارة بفارق ١٥ هدفًا

التقط صور من نسخة الفيفا الخاصة بك وقم بتحميل الصورة إلى قصة انستجرام الخاصة بك أو فيسبوك ، واصفًا لماذا لا تستحق الحصول عليها. يجب عليك بعد ذلك قضاء أسبوع كامل في التفكير في فشلك قبل أن يكون لديك الحق في شراء نسخة جديدة.

قواعد اعتذار فيفا - سيناريوهات اللاعبين

-إذا سجلت هدفًا من اللعب المفتوح بحارس المرمى ، فيجب على خصمك شراء قفازات حارس المرمى وارتدائها للعبتك التالية.

-إذا سجلت ثلاثية بأليكسيس سانشيز ، يجب على خصمك تناول الفلفل الحار الذي تختاره.

-إذا سجلت ثلاثية بلويس سواريز ، يجب على خصمك أن يطلب من ثلاثة أشخاص مختلفين عضه.

-إذا سجلت ثلاثية بإيرلينج هولاند، يجب على خصمك أداء احتفال بوضعية اليوجا في أي مكان تختاره.

-إذا سجلت بآرون لينون ، يجب على خصمك أن يحلق "خطوطًا" في حاجبيه.

-إذا سجلت هاتريك بنيمار ، يجب على خصمك صبغ شعره بلون غريب أو غناء النشيد الوطني البرازيلي علنًا.

-إذا سجلت ثلاثية ببول بوجبا ، يجب أن يحصل خصمك على قصة شعر من اختيارك.

-إذا سجلت ثلاثية بأندي كارول، يجب على خصمك زيارة أقرب متجر حلويات، والعثور على أرخص قطعة شوكولاتة متاحة والإصرار على أن يدفع أكثر من أربعة أضعاف قيمتها.

-إذا سجلت بأداما تراوري ، يجب على خصمك أن يتحدى شخصًا غريبًا في سباق الجري ويصر على منحه البداية.

-إذا سجلت هاتريك بنيكلاس بيندتر، يجب أن يشير خصمك إليك باسم "الملك" طوال فترة المساء.