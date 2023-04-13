مشروب سحري .. هالاند يكشف سر أهدافه الغزيرة مع مانشستر سيتي!

يسيطر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على منطقة الجزاء، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، النرويجي الدولي أصبح بطلًا خارقًا للكثير من المتابعين لكرة القدم، وقدوة يحتذى بها، حيث يرغب كل لاعب في أن يصبح نجمًا كبيرًا فما هو السر الذي جعل ابن ال22 عامًا بهذه القوة الخارقة؟
هالاند حطم العديد من الأرقام القياسية في أول سنوات مسيرته الاحترافية، وازداد توهجًا في الشهور الأخيرة مع انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف 2022.
وأصبح العديد من المتابعين للاعب النرويجي والراغبين في أن يصبحوا أقوياء بدنيًا في معرفة السر وراء قدراته البدنية الكبيرة.
وكشف هالاند سره بنفسه لمتابعيه، بعد نشره تغريدة مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يحمل زجاجتين من اللبن.
وعلق النرويجي على الصور مغردًا: "أنا وجرعتي السحرية".
نجم مانشستر سيتي تحدث في وقت سابق عن نظامه الغذائي الذي يعتمد فيه على أكل الكبدة والقلب.
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