القلب واللحوم ووجبة والده .. هالاند يكشف نظامه الغذائي!

هالاند يسدل الستار عن نظامه الغذائي الغريب الذي ساهم في تألقه.

حقق إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بداية قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله 15 هدفًا في تسع مباريات فقط، كما صنع ثلاث أهداف.

النجم النرويجي الدولي كشف عن نظامه الغذائي الذي ساهم في ظهوره بلياقة بدنية رائعة ساعدته في تقديم بداية قوية هذا الموسم.

وكشف هالاند في فيلم وثائقي بعنوان (Haaland: The Big Decision)، عن بعض العناصر الغريبة في نظامه الغذائي، حيث يتناول القلب والكبد.

نظام هالاند الغذائي

و قال هالاند : "أنتم لا تأكلون هذا لكني مهتم بالاعتناء بجسدي أعتقد أن تناول طعام جيد ومنزلي قدر الإمكان هو الأهم. يقول الناس أن اللحوم مضرّة لك، لكن أي منها؟ اللحوم التي تحصل عليها في ماكدونالدز؟ أم البقرة الطبيعية التي تأكل العشب؟ أنا آكل القلب والكبد".

المهاجم النرويجي يأكل اللازانيا المطبوخة في المنزل من صنع والده ألفي قبل كل مباراة، ومازحه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الوجبة بعد فوزه على ساوثهامبتون قائلًا: "يمكننا تقديم عرض لوالد إرلينج ليطبخ لنا، إذا كان هذا هو سر أهدافه، سأقنع رئيس النادي خلدون المبارك بإحضاره إلى هنا! لكنني لا أعتقد أن هناك فقط سر واحد".

وتشير تقارير إلى أن هالاند يستهلك حوالي 6000 سعرة حرارية في اليوم ليحافظ على لياقته، كما أنه يدمج بعض الممارسات الغريبة إلى حد ما في روتينه اليومي، بما في ذلك شرب المياه المنقاه والجلوس في الشمس فور الاستيقاظ من النوم، ويبدو أن كل ذلك يساعده.

يذكر أن مانشستر سيتي يواجه كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا يوم 11 أكتوبر قبل مواجهة كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول.