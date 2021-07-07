بعد وصول المنتخب السعودي الأولمبي لأولمبايد طوكيو 2021، تعرف على عدد مشاركات الأخضر في الألعاب الأولمبية وما قدمه صقور المملكة في المشاركات السابقة

يشارك المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو، والتي ستنطلق في 23 يوليو 2021 بعد أن تأجلت عام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا.

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد حصوله على المركز الثاني في كأس آسيا 2020 لمنتخبات الشباب تحت 23 سنة، وذلك بعد أن خسر النهائي من منتخب كوريا الجنوبية.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

وبعد تأهله لأولمبياد طوكيو 2021، تعرف على تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في الأولمبياد.

كم عدد مشاركات المنتخب السعودي في الأولمبياد؟

ستكون المشاركة في أولمبياد طوكيو هي المشاركة الثالثة للمنتخب السعودي في الأولمبياد، فقد شارك في البطولة مرتين من قبل.

الأولى كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وشارك فيها المنتخب السعودي الأول، أما الثانية فكانت في أتلانتا 1996 وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأولمبي السعودي وليس الأول.

ما هو تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في الأولمبياد؟

لم يحقق المنتخب السعودي أي نقطة في مشاركتيه السابقتين في الأولمبياد، واكتفى بالخروج من الدور الأول في المناسبتين.

في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وقع في مجموعة البرازيل وألمانيا الغربية والمغرب، وخسر من السامبا 3-1 ومن المنتخب المغربي 1-0 ومن المنتخب الألماني 6-0.

وفي أولمبياد أتلانتا 1996، تواجد في مجموعة قوية أخرى مع منتخبات أستراليا وإسبانيا وفرنسا، وخسر من الماتادور 1-0 ومن الكونغر 2-1 ومن الديك الفرنسي 2-1.