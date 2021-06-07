جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

تعرف على جدول مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وما هي مجموعة الأخضر في دور الألعاب الأولمبية المؤجلة من 2020؟

بعد غياب استمر لأكثر من عقدٍ من الزمان، عاد المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

تأجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكان الأدعى لتأجيلها هو إقامتها في اليابان القريبة من الصين منشأ الوباء، والتي كانت أولى الدول تأثرًا بالجائحة.

كانت المشاركة الأولى للمنتخب الأولمبي السعودي في المحفل الدولي في أتلانتا 96، ووقع في مجموعة قوية رفقة فرنسا وإسبانيا وأستراليا، ولم ينجح في الخروج ولو بنقطة من البطولة.

سجل الأخضر الأولمبي مشاركته في أولمياد طوكيو بعد الوصول لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا السنة الماضية، وكان في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز بالبطولة وصعد لأولمبياد طوكيو 2020 رفقة السعودية وأستراليا التي فازت بالمركز الثالث على حساب أوزبكستان.

كيف سيؤثر المنتخب السعودي على الأولمبي قبل منافسات طوكيو؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة وحدول مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

متى تبدأ أولمبياد طوكيو؟

كان من المقرر أن تقام أولميباد طوكيو في العام الماضي 2020، لكن تقرر تأجيلها إلى الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 هو الجمعة 23 يوليو، على أن تنتهي في 8 أغسطس 2021.

مجموعة المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة القوية، حيث تضم كلاً من ألمانيا والبرازيل وكوت ديفوار.

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

سيبدأ المنتخب السعودي مبارياته بالمواجهة الأسهل ضد منتخب كوت ديفوار، ثم سيواجه منتخب ألمانيا ومنتخب البرازيل تواليًا.