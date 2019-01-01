مشادة تنهي كلمة ساسي رجل مباراة تونس ومدغشقر

مشادة كلامية بين فرجاني ساسي نجم مباراة تونس ومدغشقر ومنظمي أمم إفريقيا تنهي كلمته الخاصة بعد مواجهة ربع النهائي.

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد مدغشفر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

جاء هذا الفوز ليتوج مجهود اللاعب في المباراة التي افتتح التسجيل فيها مع بداية الشوط الثاني عقب شوط أول شهد تألق كبير من حارس مدغشقر.

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من سيصل إلى النهائي برأيك 🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/xTeHgx1bnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يوليو ٢٠١٩

وشهد تتويج ساسي بلقب أفضل لاعب في المباراة مشادة كلامية بين وبين المنظمين المتواجدين في ملعب اللقاء بسبب مشاكل في كلمته التي ألقى به.

وتحدث النجم التونسي باللغة الدارجة في بلاده ولم تتمكن المترجمة من القيام بعملها مما دفع المنظمين للطلب منه أن يتحدث بالعربية الفصحى.

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ورفض ساسي أن يغير طريقة حديثه بأي شكل من الأشكال وغادر المنطقة المخصصة للحديث مؤكدًا أنه لن يقوم بالحديث بأي لهجة إلا التونسية.

جدير بالذكر أن ساسي كان قد سجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب تونس بثلاثة أهداف نظيفة، وسيواجه منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.