تعرف على ترتيب مجموعة وجدول مباريات تونس في كأس امم أفريقيا 2019

تعرف على مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة جبناً إلى جنب أنجولا، مالي وموريتانيا

أبانوب صفوت

استطاع منتخب تونس حسم تأهله إلى كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستلعب في مصر في الصيف القادم بسهولة كما اعتاد في النسخ الأخيرة، ولكنه يرغب في مشاركة أقوى حيث نجح نسور قرطاج في التتويج باللقب القاري مرة واحدة فقط عام 2004 عندما استضاف البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

لم تبتعد تونس أبداً عن التواجد في كأس أمم أفريقيا منذ نسخة 1992 في السنغال، ولكن أبرز إنجازاته بعيداً عن التتويج الوحيد في 2004 هو التواجد في ربع النهائي فقط ولم ينجح في تجاوز هذا الدور منذ ما يقرب من 15 عاماً بالتمام والكمال، وذلك في بطولات 2006 بمصر، 2008 في غانا، 2012 بالجابون، نسخة 2015 التي أُقيمت في غينيا الإستوائية و2017 بالجابون.

من المُقرر أن يبدأ المنتخب التونسي استعداداتهم الجدية لكأس أمم أفريقيا في مارس الجاري، وذلك بعد أن ضمن التأهل في التوقف الدولي الماضي عقب الفوز على النيجر بهدفين لهدف في أكتوبر الماضي، وذلك من خلال استدعاء بعض الوجوه الجديدة وخوض بعض التجارب التي ستكون هامة من أجل وضع حجر الأساس للقائمة النهائية التي ستشارك في الكان.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على المباريات التحضيرية التي لعبها منتخب تونس استعداداً للبطولة، سنلقي نظرة على القائمة المستدعاة، بالإضافة إلى جدول مباريات نسور قرطاج وترتيب المجموعة.

نتائج مباريات تونس التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019

لعب المنتخب التونسي مباراتين فقط في التوقف الدولي الحالي بمارس، إحداها مباراة رسمية والأخرى ودية وذلك في إطار استعداداته لكأس أمم أفريقيا التي -ضمن التأهل لها منذ أشهر- وستنطلق في مصر في الصيف المُقبل، بعد أن فازت باستضافتها عقب سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية البنية التحتية ولدواعي أمنية أيضاً.

كانت المباراة الأولى لنسور قرطاج أمام إسواتيني في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في مصر وأُقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، وبعدها بعدة أيام تقابل مع نظيره الجزائري في لقاء ودي ذو طابع حامي كعادة دول شمال أفريقيا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 وانتهت بالخسارة بهدف نظيف.

من المقرر أن يستكمل المنتخب التونسي استعداداته للكان بمباراتين وديتين في شهر يونيو الحالي، الأولى ستكون أمام العراق يوم الجمعة المقبل، قبل أن يختتم تحضيراته بملاقاة وصيف العالم "كرواتيا" في مباراة ودية قوية يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو.

نتائج مباريات تونس التحضيرية لكأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد النتيجة الملعب تونس - إسواتيني الجمعة 22 مارس 2019،

15 رجب 1440، 0-4 الملعب الأولمبي برادس الجزائر - تونس الثلاثاء 26 مارس 2019،

19 رجب 1440 1-0 ملعب مصطفى تشاكر تونس - العراق الجمعة 7 يونيو 2019،

3 شوال 1440

20:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت تونس 0-2 ملعب 14 يونيو كرواتيا - تونس الثلاثاء 11 يونيو 2019،

11 شوال 1440

20:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت تونس 2-1 ستاد أنديلكو هيرجافيتش تونس - بوروندي الإثنين 17 يونيو 2019 ميلادياً،

14 شوال 1440 هجرياً

20:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت تونس 1-2 الملعب الأوليمبي برادس

قائمة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن المدرب آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي عن القائمة الأولية لنسور قرطاج في أمم أفريقيا 2019، على أن يُعلن عن القائمة النهائية في 11 يونيو المٌقبل، وجاءت على النحو الآتي:

قائمة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2019:

اللاعب المركز الفريق فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب حسن معز حارس مرمى شاتورو محمد دراغر مدافع بادربورن رامي بدوي مدافع الفيحاء ياسين مرياح مدافع أولمبياكوس صيام بن يوسف مدافع قاسم باشا برون ديلان مدافع جينت علي معلول مدافع الأهلي اسامة حدادي مدافع ديجون نادر الجندري وسط فيسترلو إلياس سخيري وسط مونبيليه فرجاني ساسي وسط الزمالك نعيم السليتي مهاجم ديجون سيف الدين خاوي مهاجم كاين بسام الصرارفي مهاجم نيس وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق يوسف المساكني مهاجم يوبين

كيف تأهل المنتخب التونسي إلى أمم أفريقيا 2019؟

تواجد المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 وذلك برفقة كلًا من مصر، النيجر وإسواتيني وتمكن من الحصول على 12 نقاط تأهل بها إلى البطولة التي ستُلعب في مصر بعد أشهر قليلة، ليواصل تواجده في المسابقة للنسخة الرابعة عشر على التوالي، حيث كانت أخر مرة غاب فيها عن البطولة في نسخة 1992 التي أُقيمت في السنغال.

بدأ المنتخب التونسي مشواره في التصفيات بمواجهة المنافس المباشر على الصدارة وهو المنتخب المصري وتفوق بهدف نظيف سجله طه الخنيسي، ومن ثم استطاع التفوق على إي سواتيني خارج ملعبه بهدفين نظيفين ثم فاز على النيجر على ملعبه ووسط جمهوره بهدف وحيد أحرزه ياسين مرياح وكرر تغلبه عليهم خارج ملعبه بهدفين لهدف، ومن ثم تلقى خسارته الوحيدة أمام الفراعنة على ستاد برج العرب بثلاثة أهداف لهدفين.

نتائج مباريات تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

المباراة النتيجة الملعب تونس - مصر 1 - 0 الملعب الأولمبي برادس إي سواتيني - تونس 0 - 2 استاد ترايد فيير تونس - النيجر 1 - 0 الملعب الأولمبي برادس النيجر - تونس 1 - 2 استاد جينرال سيتي كونتش مصر - تونس 3 - 2 استاد برج العرب

ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تونس 5 4 0 1 8 4 +4 12 2 مصر 5 4 0 1 15 4 +11 12 3 النيجر 5 1 1 3 3 10 -7 4 4 إي سواتيني 5 0 1 4 2 10 -8 1

مواعيد ونتائج مباريات تونس في كأس أمم أفريقيا 2019

وقع نسور قرطاج في المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ضمت منتخبات موريتانيا الذي سيشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى كلا من أنجولا ومالي.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم أفريقيا 2019:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مالي 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 أنجولا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 تونس 1 0 1 0 1 1 0 1 4 موريتانيا 1 0 0 1 1 4 -3 0

بدأ المنتخب التونسي مبارياته في المجموعة الخامسة بملاقاة أنجولا في الجولة الأولىوتعادل معها بهدفٍ لمثله،وذلك قبل أن يتقابل مع مالي ثم موريتانيا في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

مواعيد ونتائج مباريات تونس في كأس أمم أفريقيا 2019: