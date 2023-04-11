مسكن للحشرات .. فيديو يكشف كارثة ملعب الوحدة في الشرائع

عانى به كريستيانو رونالدو والنصر ولحق بهم الاتحاد مؤخرًا، بل هي كارثة منذ سنوات لم يجد لها المسؤولون حلًا

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مع كل مباراة جماهيرية على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "ملعب الشرائع"، يتجدد الحديث عن القضية نفسها ألا وهي كارثة الحشرات.

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الاتحاد حل ضيفًا على الوحدة أول أمس الأحد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، وهو ما أعاد الحديث عن هذا الأمر من جديد، بعدما تفجر لأول مرة في الموسم الجاري خلال مواجهة النصر، ضمن الجولة الـ16.

ونشر الكاتب في صحيفة "الرياضية" نبيه سيف الدين ساعاتي فيديو يكشف حجم الكارثة في ملعب الشرائع، إذ تظهر الحشرات مجتمعة في المدرجات وحول الإضاءات بشكل كبير، مما يعكر أجواء المباريات.

ومن جانبه، طالب الإعلامي الرياضي محمد البكيري رابطة دوري المحترفين بإيجاد حلول سريعة، إذ علق: "مؤسف منظر كهذا، ليس في حدوثه فقط، بل في تكراره دون ظهور بيان من المسؤول الأول قبل غيرها وهي رابطة دوري المحترفين، التي تدير دوري روشن المبذول عليه الغالي والنفيس لينجح، يوضح الأسباب ويطرح الحلول، وقبلها الاعتذار للجمهور الذي يشكل الذخيرة الحية لمنافساتنا".

جدير بالذكر أن أزمة ملعب الشرائع ليست حديثة العهد بل منذ سنوات، إذ تحدث محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الكرة السعودية، عن معاناته منها خلال فترة تواجده في الملاعب.

Shahid