"مستواه مع الأهلي السبب" .. تحول مفاجئ في أزمة رياض محرز بالجزائر

مفاجأة جديدة لرياض محرز..

منذ أشهر ولا أحد يعلم "مستقبل" الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع منتخب بلاده.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، طلب عدم المشاركة مع منتخب الجزائر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ وذلك بعد صدمة الخروج المبكر، من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وخلال الأيام الماضية.. ترددت أنباء عن توجه قوي من فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، لاستبعاد نجم الفريق الأهلاوي من حساباته نهائيًا؛ خاصة أنه لم يتواصل معه أبدًا.

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لكن.. صحيفة "Lagazette Du Fennec" كشفت عن تحوّل مفاجئ في أزمة رياض محرز، مع منتخب الجزائر ومديره الفني.

الصحيفة أعلنت قيام بيتكوفيتش بـ"ضم" محرز، إلى قائمة منتخب الجزائر "الموسعة"، لفترة التوقف الدولي القادمة، مع الاتفاق على لقاء مرتقب بينهما.

وأشارت الصحيفة، إلى تواصل رياض مع عدد من نجوم منتخب الجزائر "الحاليين"، والذين أكدوا له بأن الأجواء السيئة التي سادت غرفة الملابس، في الفترة الماضية، وتحديدًا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، انتهت تمامًا.

النجوم الذين تواصل معهم نجم النادي الأهلي، شددوا على أن الأجواء الحالية في المنتخب الوطني، أكثر من رائعة، وتشجع على تحقيق النجاحات.

وأوضحت الصحيفة، أن محرز أصبح متحمسًا للمشاركة مع منتخب الجزائر الآن؛ وسط ترحيب من بيتكوفيتش بـ"عودته"، خاصة أنه أشاد بمستواه كثيرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن رياض محرز سجل 11 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 32 مباراة رسمية مع الأهلي، في مختلف المسابقات؛ وعلى الرغم من ذلك يتعرض اللاعب لانتقادات عنيفة، من بعض الجماهير.