غضب في الجزائر من رياض محرز .. ومدربه يورطه أكثر أمام الجماهير

نجم الأهلي مسار جدل في بلاده حاليًا..

حالة تخبط كبيرة يعيشها الجزائري رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، خلال الفترة الحالية، تسببت في غضب جمهور بلاده عليه، خاصةً بعد الأداء المتواضع في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

محارب الصحراء يعاني من تذبذب مستوى بعض الشيء منذ الانضمام للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

هذا التذبذب ظهر جليًا عليه في كان 2023، ما دفعه للاعتذار عن معسكر مارس الماضي بقيادة المدرب الجديد للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "Fennec Football" فإن هناك حالة من الغضب في الجزائر على قائد محاربي الصحراء في ظل "مزاجيته" تجاه تمثيل منتخب بلاده؛ فأحيانًا يكون راغبًا في استدعائه وأحيانًا أخرى رافضًا.

لكن ورغم ذلك فقد أشارت الصحيفة الأخرى "Lagazette Du Fennec" إلى أن بيتكوفيتش ليس لديه أي مانع في استدعاء رياض لمعسكر يونيو المقبل، إنما بشرط أن تتغير عقليته وحالته البدنية.

بل وأكدت الصحيفة أن مدرب الجزائر أصبح ينتظر اتصالًا من محرز خلال الفترة الحالية، في ظل عدم التواصل معًا منذ مارس الماضي والذي كان التواصل الوحيد بينهما، كي يحدد ما إذا كانت عقليته حتى تغيرت وأصبح جاهزًا لتمثيل بلاده أم لا!

يذكر أن الجزائر ستخوض معسكرًا في يونيو المقبل، تواجه خلاله منتخبي غينيا وأوغندا يومي الخامس والثامن، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.