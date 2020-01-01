بيدري: جدي مؤسس رابطة برشلونة، وواثق في التفوق بالأبطال

بيدري جونزاليز نجم برشلونة الشاب يتحدث عن انضمامه للنادي الكتالوني، وتوقعاته لمشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

أعرب اللاعب الشاب بيدري جونزاليز نجم برشلونة الشاب عن سعادته لانضمامه أخيرًا لصفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن جده كان من مؤسسي رابطة تشجيع النادي.

وقال بيدري: "أولًا هدفي هو خوض فترة الإعداد مع الفريق بشكل جيد، وأن أستمر مع الفريق الأول، ولا أريد التركيز على مركز واحد فقط، بل سألعب في أي مركز يطلبه المدير الفني".

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وأضاف: "بالنسبة لي تابعت إنييستا لفترة طويلة، والآن أتابع فرينكي دي يونج، اللعب لبرشلونة بقميص النادي كان من أحلامي طوال حياتي".

وأردف: "منذ مولدي وأنا أشجع برشلونة، وجدي كان من مؤسسي رابطة النادي في تنريفي، ومجرد زيارة الفريق بالنسبة لي كان كالحلم".

وأنهى تصريحاته عن لقاءات الفريق المقبلة: "لدي ثقة كبيرة في قدرة برشلونة على خوض مباريات جيدة في دوري أبطال أوروبا".

وسيتواجد اللاعب مع النادي الكتالوني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد رفقة بقية الفريق، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من نادي لاس بالماس، بعد أن أنهى الأخير موسمه في الدرجة الثانية.