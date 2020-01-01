مستقبل لويز مع آرسنال بات على المحك وكورونا جزء من الأزمة

هل يرحل أم يبقى؟

يبدو أن مغامرة ديفيد لويز بقميص آرسنال لن تدوم كثيرًا، فبحسب آخر الأنباء من الصحف الإنجليزية، قد تستغني إدارة الجانرز عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لويز انضم إلى ملعب الإمارات في الساعات الأخيرة الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من تشيلسي نظير 8 مليون جنيه استرليني في صفقة كانت مدوية وغير متوقعة على الإطلاق.

ورغم قيامه بأخطاء كثيرة فادحة لكن الدولي البرازيلي حجز مكانة أساسية في تشكيلة آرسنال سواء في فترة أوناي إيمري أو المدرب الجديد ميكيل أرتيتا منذ وصوله في ديسمبر الماضي.

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مع أرتيتا، شارك لويز البالغ من العمر 33 عامًا في 15 مباراة وغاب عن واحدة فقط، ما يوضح مدى اقتناع المدرب الإسباني بقدراته، غير أن آخر الأنباء تقول ما هو عكس ذلك.

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إدارة آرسنال تُخطط للموسم المقبل من الآن، وسوف تقوم بشراء عقد بابلو ماري المُعار من فلامنجو، ليكون المنافس الأول للويز في مركز قلب الدفاع، هذا إلى جانب عودة ويليام ساليبا من إعارته في سانت إتيان.

إضافة إلى ذلك، فإن أزمة كورونا ستُدلي بدلوها في قضية لويز، فالبرازيلي هو واحد من أعلى اللاعبين أجرًا في النادي اللندني، وفي ظل ما ترتب على الوباء من آثار اقتصادية مدمرة، فإن النادي بدأ عملية تخفيف الرواتب والنفقات قدر المستطاع.

لذلك فأغلب الظن أن لويز سيبدأ هو ووكيله في البحث عن وجهة جديدة له في الموسم المقبل، رغم أن عقده ممتد مع آرسنال حتى صيف 2021 ولديه خيار التمديد لعام إضافي في وقتٍ زعمت فيه الصحف أن الإدارة تتفاوض معه لتفعيله.

يذكر أن كتيبة أرتيتا قد عادت للتدريبات الأسبوع الماضي ولكن بصورة فردية، ومن يوم الخميس يفترض أن تبدأ التدريبات الجماعية مجددًا بعد موافقة أندية البريميرليج بالإجماع على اسئتناف الاتصال الجسدي بين اللاعبين.