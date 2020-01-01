مستقبل زيدان في خطر وبيريز يبعث برسالة طمأنينة له ولراموس

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن موقف زين الدين زيدان من الاستمرار في ريال مدريد متعلق بالألقاب التي سيحققها هذا الموسم.

أوضحت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد متعلق بشكل أساسي بمصير النادي الملكي في الموسم الجاري من المنافسة على البطولات.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قام بالتواصل مع الثنائي زين الدين زيدان وسيرخيو راموس قائد الفريق في الفترة الأخيرة عدة مرات.

وأوضحت الصحيفة أن تواصل بيريز جاء ليمنح الثنائي الطمأنينة قبل عودة المنافسات بشكل رسمي، حيث يخوض الفريق اليوم مباراة ضد إيبار في الدوري الإسباني.

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ويأتي تواصل بيريز مع الثنائي رغبة منه في منح الفريق الثقة الكافية قبل عودة المباريات من جديد بعد فترة التوقف الأخيرة التي وصلت لثلاثة أشهر.

وبالرغم من محاولات بيريز إلا أن رئيس النادي الملكي مصر على موقفه تجاه سيرخيو راموس بعدم التجديد لأكثر من موسم واحد فقط، وهو ما يعترض عليه القائد.

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كذلك أوضحت الصحيفة أن خروج ريال مدريد الوشيك من دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب الليجا لصالح برشلونة المتصدر الحالي سيعني دون شك رحيل المدير الفني للفريق أيًا كان اسمه.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مواجهة في نفس الجولة مساء اليوم، ضد نظيره إيبار.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره ليجانيس على ملعبه كامب نو يوم الثلاثاء المقبل بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم الجمعة.