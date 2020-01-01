ألبا: برشلونة فاز فلا يهمنا ريال مدريد!

تصريحات عقلانية..

اعتبر جوردي ألبا، لاعب برشلونة، أن فريقه قد قدّم مباراة جيدة للغاية أمام مايوركا، مُشيرًا إلى أن الفوز يجعله لا يكترث كثيرًا بنتائج وتحركات ريال مدريد.

وتمكن برشلونة من سحق مضيفه برباعية نظيفة أحرز ألبا منها الهدف الثالث، في أول مباراة للبلوجرانا بعد توقف دام 3 أشهر في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

هذا الفوز يساهم في استمرار كتيبة كيكي سيتيين على عرش صدارة الدوري الإسباني ويوسع الفارق مؤقتًا مع ريال مدريد إلى 5 نقاط لحين خوض الملكي مباراته يوم الأحد مع إيبار.

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وتحدث ألبا بعد المباراة قائلًا "سيطرنا على المباراة وخضنا مباراة رائعة بعد ثلاثة أشهر بدون منافسة، لقد حقق الفريق أداءً جيدًا، لدى مايوركا مجموعة من اللاعبين السريعين ولكننا كُنّا جيدين وهادئين".

أرتورو فيدال افتتح الرباعية بهدفٍ في الدقيقة الثانية، وبالنسبة لألبا فإنه سهّل كثيرًا من مهمة برشلونة، فقال "منحنا الهدف الكثير من الثقة، مايوركا منافس يجعلك غير مرتاح والهدف المبكر يساعدك كثيرًا في تخطي ذلك".

كما تابع "أبدو جيدًا، لا يمكنك دائمًا أن تكون في مستوى رائع، الاستراحة أفادتني بشكل واضح لأنني كنت في حاجة إلى الراحة البدنية والعقلية، أشعر أنني بحالة جيدة في التدريبات والمباريات".

وأتم مُجيبًا على سؤال حول ريال مدريد"طالما أننا فزنا، فنحن لا نهتم بالمنافسين. بقيّ عشر نهائيات في الليجا نتطلع إلى الفوز بهم وتحقيق اللقب".

يذكر أن برشلونة سوف يلتقي مع ليجانيس في الجولة القادمة من الليجا يوم الثلاثاء بكامب نو، ثم يخرج لمواجهة إشبيلية في قمة نارية برامون سانشيز بيزخوان يوم الجمعة المقبلة.