مستشهدًا بكريستيانو رونالدو .. توماس مولر: عشت تلك الفضيحة منذ سنوات في مدريد!

نجم بايرن ميونخ يُعبر عن غضبه بسبب ما حدث أمام ريال مدريد

استشهد النجم الألماني توماس مولر بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الحالي، بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه بايرن ميونخ على يد ريال مدريد والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وأقصى ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ من نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الإياب، بعد انتهاء الذهاب بالتعادل 2-2.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة تسجيل بايرن ميونخ هدف التعادل، ولكن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك رفض احتسابه بداعي التسلل، على الرغم من أن الإعادة أثبتت صحته، لأنه أطلق صافرته قبل تسجيل الهدف في المرمى!

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وقال مولر خلال تصريحات لـ "RMC Sport": "مارتشينياك لم يشاهد الفيديو ولم يمنح نفسه الفرصة للنظر إليه، ومن الغريب حقًا في مثل هذه المواقف إطلاق الصافرة بهذه السرعة، هذا يحدث غالبًا هنا في مدريد".

وأضاف: "لقد عشت هذا الأمر منذ سنوات قليلة، مع هدفين من كريستيانو رونالدو، ولكن ذلك كان قبل تقنية حكم الفيديو المساعد".

وضرب ريال مدريد موعدًا مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال، بعدما تأهل الأخير على حساب باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء الماضي.