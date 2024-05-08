عين على الحكم | فضيحة في بيرنابيو؟ .. هدف ملغي وفار صامت يثير غليان بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

هل تعرض بايرن ميونخ للظلم؟

حسم ريال مدريد بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي البطولة القارية، في مواجهة شهدت واقعة تحكيمية مثيرة للجدل.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح بايرن ميونخ عن طريق مدافعه ماتياس دي ليخت في تسجيل هدف التعادل لفريقه، بعد تمريرة من زميله توماس مولر، ولكن الحكم أطلق صافرته قبل أن يسدد المدافع الكرة في المرمى.

وبعد إعادة اللقطة مرة أخرى، تبين أنه في لحظة تمرير الكرة لم يكن لاعبي بايرن ميونخ متسللين، ولكن حكم المباراة شيمون مارتشينياك رفض احتسابه.

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ورغم اعتراضات نجوم بايرن ميونخ ومدربه توماس توخيل الكبير على عدم العودة إلى تقنية الـ"VAR"، إلا أن مارتشينياك رفض احتساب الهدف.

وقرر الحكم البولندي مارتشينياك استئناف المباراة دون توقف، لتنتهي بفوز ريال مدريد وتأهله للمباراة النهائية، ليواجه بوروسيا دورتموند في النهائي الأوروبي.