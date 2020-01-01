مساعد سيتين: أسلوبي الحاد لن يتغير

سارابيا المدرب المساعد في برشلونة يخرج عن صمته

خرج إيدر سارابيا المدرب المساعد لكيكي سيتين في برشلونة عن صمته وتحدث عن أسلوبه القوي وطباعه الحادة في التعامل مع كرة القدم.

وكان التعامل الحاد من قبل سارابيا مع لاعبي برشلونة عقب اللقاءات التي هُزم فيها الفريق الكتالوني خاصة الكلاسيكو قد أثار الكثير من الجدل.

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وحول ذلك، قال سارابيا إنه لا يشعر بالأسف أو الندم حول أي من تصرفاته السابقة، مؤكدًا أن جوهره في التعامل مع كرة القدم لن يتغير.

وأضاف في تصرحيات لتلفزيون موفيستار قبل بدء مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد أنه سيستمر في التعامل مع كرة القدم وعيش أجوائها بنفس القوة.

وتابع: "صحيح يجب أن يكون الرياضيين قدوة للأطفال، ولكن مع ذلك سأبقى كما أنا دون تغير، فلا مانع من أن تتعامل بحدة وتكون قدوة في نفس الوقت"

وأردف: "أعدت تحليل مباراة الكلاسيكو من أجل التركيز على بعض التفاصيل، عندما نفعل كل شيء بشكل مثالي نكون خطيرين وأكثر فاعلية"

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يذكر أن إيدر سارابيا قد تعرض للكثير من الانتقادات وتصدر أحاديث الصحف في الفترة الأخيرة بسبب الجدل الذي أثارته التصريحات والتعاملات الحادة مع اللاعبين.