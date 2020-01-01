تأخير انطلاق برشلونة وإيبار.. والجمهور يرفع الراية البيضاء

ما أسباب الأزمة؟

تأخرت انطلاق مباراة برشلونة وإيبار لعدة دقائق لأسباب تقنية بعد تعطل وسائل التواصل بين حكم الساحة وباقي الحكام.

المباراة بدأت بعد 7 دقايق من موعدها الأصلي بعد حل المشكلة، واستغل الجمهور هذه الدقائق لأجل رفع الرايات البيضاء.

وهتف الجمهور منتقدًا الإدارة الحالية للنادي الكتالوني بعد الأزمات الأخيرة سواء فيما يتعلق بتأجير شركة للهجوم على اللاعبين أو الخلاف بين ليونيل ميسي، هداف الفريق، والسكرتير الفني، إيريك أبيدال.

المزيد من الفرق

كما يوجد انقسام داخل مجلس إدارة برشلونة، إذ طالب عدد من الأعضاء من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بتقديم الاستقالة.

برشلونة يحتاج إلى الفوز لصدارة الدوري الإسباني ولو بصورة مؤقتة، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

وجلب برشلونة مارتن برايثوايت من ليجانيس بعد كسر عقده وضمّه للقائمة مستغلًا وجود بند في لوائح الدوري الإسباني تسمح له بتسجيل اللاعبين في منتصف الموسم حال امتلك إصابة تمتد لأكثر من 6 أشهر.