مساعد ساري: هيجواين في نفس مستوى ديبالا

جيوفاني مارتوشيلو مساعد ساري في يوفنتوس يتحدث عن جونزالو هيجواين وباولو ديبالا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جيوفاني مارتوشيلو مساعد ساري في يوفنتوس إن جونزالو هيجواين يمتلك نفس جودة مواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكان يوفنتوس قد افتتح منافسات الدوري الإيطالي في موسمه الجديد بفوز صعب على حساب مضيفه بارما بهدف مقابل لا شيء.

وقاد جيوفاني مارتوشيلو السيدة العجوز في المباراة في ظل غياب المدير الفني ماوريسيو ساري بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وعقب المباراة قال مارتوشيلو إن هيجواين لاعب كبير ويستحق أن يحصل على فرصة للمشاركة مع يوفنتوس خلال الموسم الجديد.

وأضاف: "هيجواين في نفس مستوى ديبالا، كلاهما قدم الكثير ليوفنتوس في السنوات الماضية وكلاهما يجب أن يحصل على أدوار في المستقبل"

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يذكر أن التقارير الصحفية والمصادر الإيطالية تتحدث عن خروج محتمل لباولو ديبالا من يوفنتوس، حيث بات خارج حسابات الفريق..