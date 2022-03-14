مساحة جول | اللاعب السعودي سيحترف حين "يجوع" وكنو لن يُعاقب هذا الموسم

أجرى الحساب الرسمي لموقع "جول السعودي"، اليوم الإثنين، ثالث مساحاته الأسبوعية، والتي ناقشت الصفقات في الدوري السعودي وطبيعة عمل الوسطاء ووكلاء اللاعبين وأسباب عدم احتراف اللاعب السعودي.

ضيوف الحلقة هم وكلاء اللاعبين أحمد المعلم ووليد الرشيد وصالح اليامي.

ماذا قال الضيوف حول احتراف اللاعب السعودي في أوروبا؟

وكيل اللاعبين أحمد المعلم أكد أنه بدأ التعاقد مع اللاعبين المحليين السعوديين هذا العام بعد امتناعه عن ذلك سابقًا بسبب عقليتهم، موضحًا أن هدفه فتح باب الاحتراف الأوروبي لهم، خاصة مع امتلاك اللاعب السعودي الموهبة الفطرية والقدرات الفنية الجيدة جدًا.

وأشار المعلم إلى أن تواجد لاعبي إيران واليابان وكوريا الجنوبية في أوروبا لا يعود لموهبتهم وقدراتهم الفنية فقط، بل لعقليتهم الممتازة الطموحة، مؤكدًا أن موهبتهم أقل بوضوح من موهبة اللاعب السعودي.

وأضاف حول فشل احتراف اللاعبين السعوديين "يُقال أن الحاجة أم الاختراع، وأنا أقول الحاجة أم الاحتراف، اللاعب حين يجوع سيخرج للبحث عن رزقه في أوروبا، أما وهو متوفر له كل شيء هنا في السعودية، من راتب كبير وسيارة وبيت وتواجد بين عائلته وأصدقائه وتدريب لمدة ساعتين يوميًا دون أي مطالبات أخرى من النادي، فلماذا يخرج للعب في أوروبا؟ العقلية هي سبب فشل احتراف اللاعبين السعوديين، هم يرفضون التضحية والبدء من الصفر كما غيرهم من اللاعبين، خاصة أن 95% من اللاعبين السعوديين غير متعملمين على المستوى الجامعي".

اضبط ساعتك من الآن 🕘



موضوع جديد وضيوف جدد في التاسعة بتوقيت مكة 🇸🇦



حلقة اليوم عن الوسطاء وكواليس الصفقات. ✍️



ضيوف الحلقة: @alhashmi_k - @a_almualim - @BhSaleh - @W_AlRasheed



مقدم الحلقة: @I7mzah



اطرح سؤالك عبر هاشتاج #GOALSpaces 🗣https://t.co/sXN2qQkEtQ — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) March 14, 2022

وأشاد عبد الله اليامي ببرنامج ابتعاث المواهب السعودي، مؤكدًا أن بدايته لم تكن كما يجب وواجه ظروفًا صعبة بسبب جائحة كورونا، لكن الأمور تحسنت كثيرًا مؤخرًا، وأشار إلى أن كرة القدم السعودية ستسفيد وتبدأ تلمس احتراف نجومها في القارة العجوز بعد عام أو عامين.

واضاف "برنامج الابتعاث قام بجهد جبار، لكن المشكلة أنه لا يخدم سوى عدد معين من اللاعبين ولا يشملهم جميعًا، هناك لاعبون ممتازون لم يتم اختيارهم في البرنامج، ولدى عدد من اللاعبين لم يتم اختيارهم وجلبت لهم عروض احتراف ممتازة".

ماذا قال الضيوف حول قضية محمد كنو؟

تطرق النقاش خلال الحلقة إلى قضية لاعب الهلال محمد كنو الذي جدد عقده مع ناديه وبعدها أكد النصر امتلاكه لعقد موقع باسمه، وقد تقدم الناديان بشكوى والقضية منظورة حاليًا.

الرشيد قال عن القضية "الإعلان بأي طريقة عن صفقة ما لا يُسمن ولا يُغني من جوع، لا يعد دليلًا على انتقال اللاعب رسميًا، ما يحكم الجميع هو نظام TMS وتسجيل الانتقالات به".

وأكد المعلم هذا الأمر، مضيفًا "الإعلان عن التعاقد مع أي لاعب من جانب النادي لا يُعد دليلًا على توقيع العقود، كل شيء يجب أن يتم عبر الاتحاد السعودي والنظام المعتمد، لا أعلم أي تفاصيل حول القضية لكن إن كان اللاعب قد ارتكب أي خطأ فلن يُحاسب ويُعاقب هذا الموسم بل مع بداية عقده مع النادي الآخر، أي في الموسم القادم".

صالح اليامي أوضح أن القضية ليست مرتبطة بتوقيت زمني محدد، مشيرًا إلى أنها قد تمر بمراحل متعددة وتنال الكثير من الوقت، وأضاف "كنو مرتبط بعقد مع الهلال حتى نهاية الموسم، ولذا أي عقد جديد لن نجده في نظام TMS حاليًا".

تابع "نحن نتحدث الآن عن لاعب وقع مع نادٍ وظهر ناديًا آخر أكد توقيعه له، سنرى أولًا من الذي وقع مع النصر، هل اللاعب أم وكيله أم ممثل عنه؟ وهل هذا الوكيل أو الممثل لديه تفويض من اللاعب، وهل هو معتمد من الاتحاد السعودي؟ تلك قد تكون ثغرات يعتمد عليها الهلال، لا أعتقد أن هناك ناديين، بغض النظر عن الأسماء، وقعا مع لاعب واحد بصورة نظامية تمامًا، بل لابد أن يكون أحدهما مخطئًا والآخر استغل ثغرة ما، وإلا لو كانت كل الأمور سليمة فاللاعب هنا المخطئ ومن يستحق العقوبة".

وأتم "البحث أولًا سيكون في صحة وقانونية الأوراق المقدمة للجنة الاحتراف، ومن ثم سيتم الفصل بناءً على صحة وقانونية تلك الأوراق المقدمة من جميع الأطراف، ومن سيقع عليه الخطأ سيُعاقف، لكن العملية مازالت شائكة ولا أحد يعلم حيثيات ما حدث والثغرات الموجودة، الموضوع لن يُحسم خلال شهر أو شهرين، لأنه ليس سهلًا واتخاذ القرار بإيقاف لاعب أو نادي ليس سهلًا أبدًا، سيتم استدعاء أشخاص وفحص أوراق وأمور كثيرة تتطلب الكثير من الوقت".

وعاد المعلم وأوضح أن الحكم الذي سيصدر لن يكون نهائيًا، بل سيلحقه استئناف ومراحل أخرى، مكررًا أن الهلال سيستفيد من كنو حتى نهاية عقده الحالي وأي عقوبة ستكون مع بداية عقده الجديد.

اقرأ أيضًا |

فيديو | "الاتحاد يتنازل عن الصدارة للهلال ولم ولن أبارك له"

تحليل الشباب والاتحاد | صدقت يا المريسل وليت كل الأخطاء كخطأ أندريه فيليبي

دوري كرة اليد ورقم فريد منذ 2009 .. ردود أفعال فوز الاتحاد أمام الشباب