مسؤول في ليفربول: خوض لقاء أتلتيكو مدريد كان خطأً

ليفربول لا يزال مستاء من مواجهة الإياب ضد الروخي بلانكوس رغم مرور نحو شهر على اللقاء

انتقد مدير الصحة العامة في فريق ليفربول، ماثيو أشتون، قرار الاتحاد الأوروبي بخوض مواجهة أتلتيكو مدريد في الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا رغم وجود خطر فيروس كورونا.

ليفربول ودّع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة 3-2 على أرضه من أتلتيكو مدريد في آخر مباراة أقيمت بالبطولة قبل التوقف الإجباري.

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وقال أشتون في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "لم يكن قرار خوض مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول صحيحًا، ربما لم يكن متعمدًا وربما لم يتفهم أحد وقتها مدى خطورة الوضع الصحي، ولكننا لن نعرف أبدًا".

وأوضح: "المواجهة كانت حدثًا ثقافيًا يجمع العديد من البشر وبالتالي من المتوقع في وجود هذا الزحام انتشار العدوى. بالأمس، سجلت انجلترا وصول الإصابات إلى 33 ألف والوفيات إلى 3 آلاف".

أشتون اندهش من خوض المباراة يوم 11 مارس رغم أن قبلها بيوم واحد فقط لُعبت مواجهة أتالانتا وفالنسيا دون جمهور خوفًا من حدوث إصابات بفيروس كورونا، ومع ذلك حضر 52 ألفًا لقاء الريدز والروخي بلانكوس.

واختتم: "يجب أن نستفيد من هذا الحدث ونتعلم منه حتى لا يتكرر في المستقبل. على المسئولين مراجعة مواقفهم الممثالة في المستقبل".

وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد صرّح في وقت سابق أنّ مواجهة أتلتيكو مدريد كانت جريمة، واتفق معه مدرب إيفرتون، كارلو أنشيلوتي.