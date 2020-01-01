كلوب يُرجع هزيمة ليفربول من أتلتيكو مدريد إلى فيروس كورونا

أثر كثيرًا على استعدادنا..

أرجع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، هزيمة فريقه من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا إلى التأثر خلال الاستعداد للمباراة بالأنباء المتداولة حول فيروس كورونا.

فيروس كورونا فُقِدت السيطرة عليه في أوروبا بعد ساعات من مباراة العودة بين الريدز والأتليتي، والتي انتهت بفوز كتيبة دييجو سيميوني بثلاثية لهدفين وتأهلهم إلى ربع النهائي على حساب حامل اللقب.

بدوره، عقّب كلوب على الأمر بقوله "أتذكر أننا كنا نعلم بحالة كورونا في العالم كله ولكن لم يكن الأمر مقلقًا في بلادنا بعد، يوم السبت لعبنا مع بورنموث بحضور الجمهور ولكن يوم الإثنين تفاجأنا بالوضع في إسبانيا.".

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كما أضاف "علمنا أن المدارس والجامعات ستغلق من يوم الأربعاء، لذلك كان من الغريب حقًا الاستعداد في أجواء مثل تلك لنكن صادقين. عادةً لا أقول ذلك، ولكن في ذلك الأمر كان الاستعداد صعبًا للغاية.".

"يوم الأربعاء جاءت المباراة، أحببت ما قدمه اللاعبون، لقد كان أداءً رائعًا بصرف النظر عن النتيجة. يوم الخميس قاتلنا ويوم الجمعة علمنا أنه لا توجد دورة تدريبية، عملنا بصورة اجتماع ولا نعلم إلى مدى سيستمر هذا الوضع."

وأتم متحدثًا عن العزلة الحالية "أفتقد الجميع، إنهم أسبوعان ولسنا في إجازة، عادةً ما تكون في الإجازة رفقة أصدقائك، أما الوضع الحالي فهو جنون حقًا. نفتقد بعضنا البعض ولكن نتواصل من خلال الإنترنت والمكالمات الهاتفية وخلافه.".

يذكر أن استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز وكافة البطولات الأوروبية لا يزال على المحك في ظل تفشي كورونا بصورة تقف حائلًا أمام عودة النشاط قبل 3 أو 4 أشهر من الآن.

