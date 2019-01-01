مسؤول بيراميدز يفتح النار على أحمد شوبير ويُطالبه بتحديد موقفه

لقد هاجمتني بشكل شرس، وقمت باتهامي بتصفية الحسابات لأسباب شخصية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، النار على أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية بعض الأزمات التي اشتعلت مؤخراً بين شوبير وإدارة بيراميدز.

عفيفي قال في بث مباشر له رداً على أحمد شوبير :"لقد هاجمتني بشكل شرس، وقمت باتهامي بتصفية الحسابات لأسباب شخصية".

مسؤول بيراميدز دافع عن نفسه قائلاً : " لن أقوم بسرد ما قمت به من قبل لتصفية الحسابات الشخصية، والاعتداءات اللفظية والجسدية في حق أبناء أعضاء الوسط الرياضي".

المتحدث الإعلامي بنادي بيراميدز أضاف : "ما زلت أعتبر شوبير رائداً للإعلام الرياضي، لكن مواقفه شيء أخر، فهو حتى الآن لم يُعلق على أزمة تحديد موعد مباراة الأهلي في كأس مصر، وذلك من أجل جماهير الأهلي".

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واختتم عفيفي قوله ما زلت أوجه لحضرتك نفس السؤال، ما موقفك من قرار اتحاد الكرة تجاه تعديل جدول مباريات الدوري، لكن أنت بتهرب من الإجابة، وعاوز تودينا لقصة تانية.