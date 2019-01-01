سوشيال ميديا الأهلي المصري الأول عربيًا وأفريقيا ومركز متقدم عالميًا

الأهلي يفرض نفسه بين الكبار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رصدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية ترتيب الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام، ويوتيوب" في العالم.

قائمة الصحيفة الفرنسية ضمت فريق عربي وحيد هو الأهلي المصري الذي احتل المركز 17 عالميًا، من بين 20 ناديًا هم الأكثر متابعة.

وتفوقت القلعة الحمراء على أندية توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وفنربخشة التركي.

آل الشيخ لمجلس الخطيب: هل ستلتزمون بالبيان المهزوز الهش أم ستخجلون وتلعبون؟

وبلغ إجمالي متابعات الحساب الرسمي للنادي الأهلي 21 مليون متابع، بواقع 11 مليونًا على صفحة النادي الرسمية على موقع فيس بوك، و3 ملايين متابع على حساب النادي في الانستجرام، و4 ملايين متابع على حساب النادي الرسمي في موقع تويتر، و301 ألف على حساب النادي الرسمي عبر اليوتيوب، و3 ملايين متابع لصفحات النادي الرسمية الأخرى.

يذكر أن الصحيفة نفسها رصد أول أمس أفضل 30 ناديًا بالعالم، وفرض الأهلي نفسه بها كذلك، حيث احتل المركز الـ21 عالميًا.