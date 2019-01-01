مسؤول اتحادي يوضح .. هل يرحل فهد المولد عن العميد !

كشف يحيى بخش المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي حقيقة الأنباء المترددة عن إمكانية رحيل لاعب الفريق الأول فهد المولد إلى أحد أندية دوري المحترفين السعودي.

وأثارت تصريحات صحفية للمولد حالة من القلق لدى الجماهير التي تنتظر عودته لانتشال الفريق من أزمته، حيث توقع البعض أن قلة تواصل الإدارة معه؛ قد يكون دليلًا على عدم استمراره، فيما أكد البعض الآخر أن فهد من الركائز الأساسية ولن يرحل.

وغرد بخش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “انتشرت أخبار على انتقال نجم الاتحاد فهد المولد إلى أحد الأندية، أحب أنوه بأن هذا الكلام غير صحيح وعقد اللاعب فهد المولد ساري حتى 2022″.

ويقضي المولد حالياً عقوبة الإيقاف لمدة سنة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات بناءً على الفحص الذي أجراه عقب نهاية مباراة الاتحاد والنصر بالموسم الكروي الماضي 2018/19.

وتابع: “وإدارة الاتحاد متمسكة بنجومها وداعمه لهم في الحضور والغياب، كل التوفيق والأماني للنمر فهد المولد ويعود لنا أقوى”.

وأثارت تصريحات تلفزيونية للمولد حالة من القلق لدى الجماهير التي تنتظر عودته لانتشال الفريق من أزمته، حيث توقع البعض أن قلة تواصل الإدارة معه؛ قد يكون دليلًا على عدم استمراره، فيما أكد البعض الآخر أن فهد من الركائز الأساسية ولن يرحل.