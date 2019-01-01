عبد الإله المالكي : المنتخب السعودي سيواصل القتال من أجل لقب خليجي 24

ضرب المنتخب السعودي موعدًا ناريًا مع المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج

عبر عبد الإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته في تأهل الأخضر إلى نهائي كأس خليجي 24.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا ناريًا مع المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج الـ24، عقب التغلب على المنتخب القطري بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

المالكي قال في تصريحاته : "الحمد لله على الفوز الذي جاء بعد مجهود شاق بذله اللاعبون على مدار شوطي المباراة، وتحقيق نتيجة أهلتنا للفوز والصعود للنهائي الخليجي".

وأكمل لاعب نادي الاتحاد ليؤكد أنه الأخضر سيواصل العمل لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، خاصة وأن خطوة واحدة فقط تفصلهم عن الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ الكرة السعودية.

المالكي واصل : "قدمنا مباراة كبيرة من حيث الأداء الجيد الذي ظهرنا به رغم صعوبة المباراة أمام بطل آسيا، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنا شخصيا سعيد".

وأنهى لاعب الوسط المميز ليؤكد على صعوبة المباراة النهائية التي تجمع فريقه بالمنتخب البحريني، حيث أبدى رغبته في أن يقدم فريقه ظهورًا جيدًا وتحقيق الفوز باللقب.

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يُذكر أن طرف النهائي الثاني منتخب المنتخب البحريني تأهل عقب التغلب على نظيره العراقي 5 / 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2.