"مركز التحكيم الرياضي حسم قضية توقيع كنو للهلال والنصر"

مؤشرات بأن الحكم النهائي جاء لصالح النصر..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن الحكم النهائي من مركز التحكيم الرياضي، بشأن قضية توقيع اللاعب محمد كنو لأكثر من فريق في نفس الوقت.

وكان نجم الهلال قد أٌعلن توقيعه لنادي النصر، قبل أن يوضح فريق الهلال أنه قد وقع بالفعل للزعيم قبل أن يذهب للتفاوض مع الغريم.

وحُكم في تلك المسألة من قبل لجنة المنازعات، التي أعطت حكمها بمعاقبة الزعيم الهلالي ونجمه ببعض القرارات التأديبية.

ماذا حدث؟

كانت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت بعض العقوبات الخاصة باللاعب محمد كنو ونادي الهلال بعد شكوى النصر بخصوص توقيعه للفريقين.

حيث أعلنت إيقاف كنو من اللعب لمدة 4 أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة "فترتي تسجيل"، وإلزام كنو والهلال، بسداد 27 مليون ريال "تضامنًا"، إلى النصر.

ومن جانبه، قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الاستئناف على قرارات "المنازعات"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ما هو القرار النهائي؟

حتى الآن لم يحسم الأمر بشكل نهائي، ولم يصدر أي بيان بشأن القرار الفاصل من قبل مركز التحكيم الرياضي.

#هات_إذنك

تجديد عقد "المدافع "الكوري الجنوبي "جانج هيون سو ""لعام أخر ،،،،

مؤشر " لتثبيت " مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الإحتراف و فض المنازعات " بمنع " الهلال من التسجيل لفترتين ،،، تنفيذاً للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعة لعقد جديد مع محمد إبراهيم كنو pic.twitter.com/tQzL3XAQj6 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 11, 2022

لكن الإعلامي سعود الصرامي أعلن أن الحكم النهائي جاء بتأييد قرار غرفة فض المنازعات، واستند بحديثه على تجديد الزعيم لمدافعه جانج هيون سو لمدة عام إضافي.

وأكد سعود الصرامي، أن تجديد عقد المدافع الكوري الجنوبي يأتي لعدم قدرة الهلال على إتمام التعاقدات الجديدة في الصيف القادم، بعد تثبيت الحكم.

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