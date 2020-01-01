بعد اكتشاف فيروس كورونا في إيطاليا.. هل يلغى الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

تعرف على كل الاحتمالات الواردة في أعقاب ظهور فيروس كورونا على الأراضي الإيطالية مؤخرًا، وهل يتم إلغاء الدوري الإيطالي أو تأجيله؟ وما الخطوات المتبعة؟

بات فيروس كورونا هو الشغل الشاغل للرأي العام في الآونة الأخيرة، وباتت إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر ضررًا على الإطلاق، بعدما سجلت 79 حالة مصابة وتوفي حالتين آخرتين.

هذا الأمر كان سببًا في إثارة الجدل على المستوى الرياضي تحديدًا، حيث أصبحت التجمعات تشكل خطرًا لاحتمالية تفشي المرض على إثر العدوى لا سيما وأنه صار وباءً قد لا توجد وسيلة للسيطرة عليه على المدى القصير.

لكن السؤال يبقى، هل من الممكن أن يتسبب مرض كورونا في إيقاف الرياضة؟ بل ذهب البعض إلى التنبؤ بإمكانية إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 أو كأس الأمم الأوروبية، فكل الدول أصبحت تخشى نقل المرض إلى حدودها وتفشيه.

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وبما أن الدوري الإيطالي كان البطولة الأوروبية الأولى التي تأثرت بشكل فعّال وواضح بوصول الوباء إلى الأراضي الإيطالية، فهل يتم إلغاء البطولة لهذا الموسم بسبب عدم القدرة على تنظيم المباريات والتجمعات حاليًا؟.

في هذا التقرير نستعرض معكم الآثار المتوقعة لفيروس كورونا على الرياضة الإيطالية وعلى السيري آ بشكل خاص.

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ما هو فيروس كورونا؟

فيروس كورونا هو اسم لمجموعة من الفيروسات ومنها سارس وهي اختصار لاسم المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة بالإضافة إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتم التعرف على نوع جديد من فيروس كورونا في 31 ديسمبر من عام 2019 وقد تم تسميته مؤقتًا باسم nCOV-2019.

بحلول 29 يناير من العام الحالي، كشفت بعض التقارير أن هناك أكثر من 7000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، راح ضحيته حوالي 170.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟

تسبب الإصابة بفيروس كورونا في ظهور بعض الأعراض ومنها الالتهاب الرئوي، الحمى، السعال وصعوبة في التنفس وفي الحالات المتأخرة قد يؤدي الفيروس الجديد إلى دخول المريض إلى المستشفى وقد يؤدي إلى وفاته.

نصحت السلطات الصينية بعدم السفر إلى مدينة ووهان وتم توسيع قيود السفر لتصل إلى 10 مدن، وبهذا الصدد أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح من شأنها أن تحد من الإصابة بالفيروس ومن انتشاره وهي:

قم بتنظيف اليدين باستمرار، عن طريق فرك اليدين أو باستخدام الماء والصابون

عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بالمناديل الورقية، ثم قم برميها فورًا وأغسل يديك

تجنب الاتصال الوثيق بأي شخص يعاني من الحمى والسعال

إذا كنت تعاني من الحمى، السعال وصعوبة التنفس، فعليك طلب الرعاية الطبية مبكرًا ومشاركة جواز سفرك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

عند زيارة الأسواق الحية في المناطق التي تعاني حاليًا من الإصابة بفيروس كورونا، تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات أو مع الأسطح الملامسة للحيوانات

يجب تجنب استهلاك المنتجات الحيوانية الخام أو غير المطهية جيدًا، يجب التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب بعناية شديدة وذلك لتجنب تلوث الأطعمة الغير مطهية

متى تم اكتشاف مرض كورونا في إيطاليا وما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة الإيطالية في هذا الصدد؟

كانت إيطاليا هي أول دولة أوروبية تقوم بتعليق رحلاتها مع الصين بعد التأكد من وجود سائحين صينيين مُصابين بالمرض من مدينة ووهان في إيطاليا، بينما كان الإعلان عن أول حالة إيطالية مُصابة بالمرة في الأسبوع الماضي.

سُجلت الحالة الأولى لفيروس كورونا في إيطاليا بمدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو في الفترة بين 18-19 فبراير الحالي، بعدما التقى أحد الناس بصديق قادم من الصين مُصاب بنفس المرض وانتقل المرض إليه.

وتتوزع الإصابات على 5 أقاليم (من بين 20 إقليمًا في إيطاليا)، لكن إقليمي لومبارديا وفينيتو سجلا العدد الأكبر من الحالات وتحديدا (47 حالة) و (17 حالة) على الترتيب، مما دعى جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، إلى إيقاف جميع الأنشطة بما فيها الرياضية في لومبارديا وفينيتو.

بُناءً على ذلك الأمر تم تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي وهم مباراة إنتر مع سامبدوريا وفيرونا مع كالياري وأتلانتا مع ساسوولو، من دون تحديد موعد إعادة الحياة لكرة القدم والرياضة بشكل عام مرة أخرى في البلاد.

أيضًا تم إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

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هل يتم إلغاء الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا؟

هذا الخيار سيكون واردًا بقوة حال تفشي المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها في الأوساط الإيطالية، لكن حتى الآن فعدد الحالات رغم زيادته لكن يظل في الشمال بصورة أساسية وليس في كامل البلاد.

الصين نفسها لم تقوم بعد بإلغاء الدوري الصيني رغم أن عدد الحالات قد وصل إلى 10 آلاف حالة، لكن اكتفت السلطات بتعليق الأنشطة الرياضية فحسب، على أن تعود بمجرد تحسن الأوضاع وإيجاد العلاج المناسب.

لكن يتوقع أن الفترة المقبلة ستعاني أندية الشمال على وجه التحديد، ومن أبرز المتضررين ميلان وإنتر، وربما النيراتزوري على وجه الخصوص بسبب مشاركته في أوروبا، حيث ستخشى أغلب الفرق الأوروبية الذهاب إلى المدينة لا سيما وأن الحالات على بعد 50 كيلو فقط.

ومحليًا فمن غير المتوقع أن تخوض فرق هذه الأقاليم المباريات على أرضها، وفي سبيل الوقاية قد يتم إبعاد الفرق مؤقتًا لحين التأكد من السلامة التامة للاعبيهم وعدم حملهم للعدوى.